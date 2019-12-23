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Наука

Приземление беспилотного космического корабля Boeing: видео

Анастасия Баринова
23 декабря 2019
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Фото: Intl. Space Station/Twitter
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Фото: Boeing Space/Twitter
Основную задачу аппарат не выполнил.

NASA показало момент приземления космического корабля Boeing CST-100 Starliner. Его запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. 21 декабря он должен был в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты, одежду и подарки к Рождеству для экипажа. Ракета-носитель Atlas V успешно вывела тестовый корабль на суборбитальную траекторию, однако в системе расчета времени работы двигателей произошел сбой, и аппарат вышел на нештатную, более низкую орбиту. Это привело к перерасходу топлива и невозможности сближения с МКС.

22 декабря CST-100 начал схождение с орбиты высоты 250 км. Двигатели на торможение были включены за 30 минут до посадки. На спускаемой капсуле успешно раскрылись парашюты, и она впервые совершила мягкую наземную посадку: все предыдущие американские аппараты садились на воду. Корабль приземлился на американском военном полигоне в штате Нью-Мексико. 

NASA не называет полет неудачным: несмотря на невыполнение основной цели, была протестирована система навигации и приземления. Кроме того, тестовый полет продемонстрировал рабочий вариант возвращения на Землю астронавтов в случае возникновения проблем на пути к МКС.

Запись трансляции приземления корабля находится в открытом доступе: 

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