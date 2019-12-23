Приземление беспилотного космического корабля Boeing: видео

NASA показало момент приземления космического корабля Boeing CST-100 Starliner. Его запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. 21 декабря он должен был в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты, одежду и подарки к Рождеству для экипажа. Ракета-носитель Atlas V успешно вывела тестовый корабль на суборбитальную траекторию, однако в системе расчета времени работы двигателей произошел сбой, и аппарат вышел на нештатную, более низкую орбиту. Это привело к перерасходу топлива и невозможности сближения с МКС.



22 декабря CST-100 начал схождение с орбиты высоты 250 км. Двигатели на торможение были включены за 30 минут до посадки. На спускаемой капсуле успешно раскрылись парашюты, и она впервые совершила мягкую наземную посадку: все предыдущие американские аппараты садились на воду. Корабль приземлился на американском военном полигоне в штате Нью-Мексико.