Проблемы с зубами и тяжкий труд: реконструирована внешность средневекового шотландца

Абердинская художественная галерея в Шотландии была открыта в 1885 году на месте бывшего доминиканского мужского монастыря, основанного между 1222–1249 годами нашей эры. В 2015 году специалисты проводили реконструкцию музейного комплекса, и в ходе работ обнаружили древнее захоронение, содержавшее 60 целых скелетов и еще 4272 фрагмента человеческих костей, которые могли принадлежать по крайней мере 381 человеку.
56 из 60 скелетов принадлежали взрослым, один умерший был подростком в возрасте 13 лет, и еще трое – дети от 6 до 11 лет. При жизни они занимались тяжелым физическим трудом и имели проблемы с зубами. Время их смерти оценено периодом с 1050 по 1410 годы. В могилах также находились кости животных, фрагменты керамики, аксессуары, украшения и другие артефакты.
Продолжая изучать находку, ученые реконструировали лицо одного из погребенных. Его останки были найдены на самом нижнем уровне захоронения; в каталог они занесены под именем SK125. Было установлено, что это 46-летний мужчина ростом от 159 до 166 см: это ниже средних показателей того времени. Как и другие умершие, он страдал от стоматологических заболеваний: хронического абсцесса и пародонтоза. Многих зубов он лишился еще при жизни.
The face of a 600 year old man whose skeleton was found during the redevelopment of the soon-to-reopen Art Gallery sees the light of using facial reconstruction technology @AbdnArtMuseums https://t.co/AWqTifeU34 pic.twitter.com/Mq2Lqek4Hg— Aberdeen City Council (@AberdeenCC) October 22, 2019
Дегенеративные заболевания суставов в средней и нижней части спины свидетельствуют о постоянном и тяжелом труде. А изотопный анализ показал, что мужчина не был местным – он приехал в Абердин из другой части Шотландии: северо-западного нагорья или Внешних Гебридских островов.
Работа археологов задержала открытие обновленной галереи, но уже со 2 ноября она будет готова принять первых посетителей. Туристический офис Шотландии полагает, что музейный комплекс будет привлекать не менее 250 000 человек ежегодно.
Посмотрите на другие реконструированные лица из прошлого.