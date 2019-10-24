Проблемы с зубами и тяжкий труд: реконструирована внешность средневекового шотландца

56 из 60 скелетов принадлежали взрослым, один умерший был подростком в возрасте 13 лет, и еще трое – дети от 6 до 11 лет. При жизни они занимались тяжелым физическим трудом и имели проблемы с зубами. Время их смерти оценено периодом с 1050 по 1410 годы. В могилах также находились кости животных, фрагменты керамики, аксессуары, украшения и другие артефакты.



Продолжая изучать находку, ученые реконструировали лицо одного из погребенных. Его останки были найдены на самом нижнем уровне захоронения; в каталог они занесены под именем SK125. Было установлено, что это 46-летний мужчина ростом от 159 до 166 см: это ниже средних показателей того времени. Как и другие умершие, он страдал от стоматологических заболеваний: хронического абсцесса и пародонтоза. Многих зубов он лишился еще при жизни.