Продолжительность жизни нейтрона вне ядра атома определили с точностью до десятых долей процента

Исследование проводилось в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где состоялся специальный эксперимент в попытке измерить продолжительность жизни нейтронов. Этот проект получил название UCNtau и включил в себя ультрахолодные нейтроны (UCN), хранящиеся в магнито-гравитационной ловушке.

Нейтроны охлаждались почти до абсолютного нуля и помещались в ловушку, камеру в форме чаши, заполненную тысячами постоянных магнитов, которые заставляли нейтроны левитировать внутри вакуумной рубашки. Магнитное поле предотвращало деполяризацию нейтронов и, в сочетании с гравитацией, удерживало их. Такая конструкция позволяет хранить нейтроны до 11 дней.

Исследователи хранили нейтроны в ловушке UCNtau от 30 до 90 минут, а затем подсчитали количество оставшихся частиц по истечении отведенного времени. В ходе повторных экспериментов, проведенных между 2017 и 2019 годами, они насчитали более 40 миллионов нейтронов, получив достаточно статистических данных, чтобы определить продолжительность жизни частиц с максимальной точностью.