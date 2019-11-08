Искусственный интеллект научился предсказывать удары молний

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали простую и недорогую систему, предсказывающие удары молнии в радиусе 30 километров с точностью от 10 до 30 минут. Программа использует комбинацию стандартных метеорологических данных и искусственного интеллекта. По словам Амирхосейна Мостаджаби, автора исследования, современные системы медленны и очень сложны — для них требуются дорогостоящие внешние данные, получаемые с помощью радара или спутника.
Для обучения искусственного интеллекта исследователи использовали данные дюжины швейцарских метеостанций, собранные за десятилетний период в городских и горных районах. Были приняты во внимание четыре параметра: атмосферное давление, температура воздуха, относительная влажность и скорость ветра. Эти параметры были сопоставлены с записями систем обнаружения молний. Используя этот метод, алгоритм определил условия возникновения электрических разрядов. После обучения система давала прогнозы, которые оказались верными почти в 80 процентах случаев.