Искусственный интеллект научился предсказывать удары молний

Для обучения искусственного интеллекта исследователи использовали данные дюжины швейцарских метеостанций, собранные за десятилетний период в городских и горных районах. Были приняты во внимание четыре параметра: атмосферное давление, температура воздуха, относительная влажность и скорость ветра. Эти параметры были сопоставлены с записями систем обнаружения молний. Используя этот метод, алгоритм определил условия возникновения электрических разрядов. После обучения система давала прогнозы, которые оказались верными почти в 80 процентах случаев.