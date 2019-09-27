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Наука

Пролетая над огненным облаком: фото

Анастасия Баринова
27 сентября 2019
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Фото: Joshua Stevens/NASA Earth Observatory
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Фото: Joshua Stevens/NASA Earth Observatory
Огненные, или пирокумулятивные облака появляются вследствие извержения вулкана или пожаров.

Пожары отправляют в атмосферу много тепла и влаги: огонь создает конвективные восходящие потоки, которые по мере подъема при достижении уровня конденсации приводят к образованию облаков. Их называют «огненными» или же «пирокумулятивными». Наблюдение за такими облаками дает возможность изучать погоду и влияние распространяющегося дыма на климат.

Летом в штате Вашингтон бушевал лесной пожар Williams Flats. Специалисты смогли получить редкие кадры: серый дымовой шлейф «питает» облако. В этот день летающая лаборатория НАСА DC-8 проходила прямо над этой областью на высоте 9 километров, оказавшись внутри огненного облака в момент его формирования.

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Joshua Stevens/NASA Earth Observatory
«Вид абсолютно ошеломляющий. Подобных изображений крупных пирокумулятивных облаков с воздуха почти нет», – руководитель программы Дэвид Петерсон (David Peterson).

В NASA исследование огненных облаков проводится в рамках программы FIREX-AQ. Специалисты Аэрокосмического агентства собирают пробы воздуха и делают множество замеров, следя за распространением продуктов горения в атмосферных потоках. Цель программы – оценить глобальное влияние отдельных лесных пожаров на экологию США.

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