Пролетая над огненным облаком: фото

Пожары отправляют в атмосферу много тепла и влаги: огонь создает конвективные восходящие потоки, которые по мере подъема при достижении уровня конденсации приводят к образованию облаков. Их называют «огненными» или же «пирокумулятивными». Наблюдение за такими облаками дает возможность изучать погоду и влияние распространяющегося дыма на климат.



Летом в штате Вашингтон бушевал лесной пожар Williams Flats. Специалисты смогли получить редкие кадры: серый дымовой шлейф «питает» облако. В этот день летающая лаборатория НАСА DC-8 проходила прямо над этой областью на высоте 9 километров, оказавшись внутри огненного облака в момент его формирования.