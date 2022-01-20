Прорыв в борьбе с облысением: как на мышах вырастили человеческие волосы

Биологи сразу в нескольких стартапах применяют последние достижения в области генной инженерии для решения извечной проблемы облысения: они создают новые клетки, из которых образуются волосы. Это может дать человеку возможность отращивать волосы в любой момент своей жизни.
Недавно новым достижением в этой области похвастался стартап dNovo. Исследователи компании прислали в MIT Technology Review фотографию мыши, на лысом боку которой вырос густой пучок человеческих волос. Это произошло в результате трансплантации стволовых клеток человеческого волоса.
Основателем dNovo является Эрнесто Лухан, биолог, окончивший Стэнфордский университет. Он говорит, что его компания может производить компоненты волосяных фолликулов путем генетического «перепрограммирования» обычных клеток, таких как клетки крови или жировые клетки. Предстоит еще немало дополнительной работы, но Лухан надеется, что технология в конечном итоге поможет людям справиться с «основной причиной выпадения волос».
Мы появляемся на свет сразу с определенным количеством волосяных фолликулов – больше в течение жизни их уже не станет. А вот меньше – вполне: старение, рак, выработка тестостерона, невезение с генетикой и даже COVID-19 могут убить внутри них стволовые клетки, из которых состоят волосы. Как только эти стволовые клетки исчезнут, пропадут и наши волосы. Лухан говорит, что его компания может преобразовать любую клетку как раз в стволовую клетку волоса, изменив структуру активных в ней генов.
Впрочем, в dNovo не поделились подробностями эксперимента с мышами, и есть скептики, которые считают, что подобные достижения не приблизят нас к победе над облысением. Профессор Карл Келлер из Гарвардского университета говорит, что фотографии мышей с человеческими волосами – не новость.
«Волосяные фолликулы представляют собой удивительно сложные органы, возникающие в результате перекрестных молекулярных взаимодействий между несколькими типами клеток… Каждый раз, когда вы видите такие картинки, понимайте, что всегда есть хитрость и сложность в переносе такой методики на людей», – поясняет Келлер.
На сегодняшний день пересадка волос считается единственным эффективным способом восстановления волос и лечения облысения. В качестве донорской зоны для трансплантации могут выступать затылочная часть головы, подбородок, грудь, ноги, паховая область. При этом в новом для себя окружении волосы этих зон меняют свои характеристики, становясь идентичными волосам на голове.
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