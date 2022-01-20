Прорыв в борьбе с облысением: как на мышах вырастили человеческие волосы

Биологи сразу в нескольких стартапах применяют последние достижения в области генной инженерии для решения извечной проблемы облысения: они создают новые клетки, из которых образуются волосы. Это может дать человеку возможность отращивать волосы в любой момент своей жизни.

Недавно новым достижением в этой области похвастался стартап dNovo. Исследователи компании прислали в MIT Technology Review фотографию мыши, на лысом боку которой вырос густой пучок человеческих волос. Это произошло в результате трансплантации стволовых клеток человеческого волоса.

Основателем dNovo является Эрнесто Лухан, биолог, окончивший Стэнфордский университет. Он говорит, что его компания может производить компоненты волосяных фолликулов путем генетического «перепрограммирования» обычных клеток, таких как клетки крови или жировые клетки. Предстоит еще немало дополнительной работы, но Лухан надеется, что технология в конечном итоге поможет людям справиться с «основной причиной выпадения волос».