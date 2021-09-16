Пушистый завоеватель: пепельная тля оккупировала всю Европу за 18 лет
Впервые шерстистая пепельная тля была зарегистрирована в 2003 году в Будапеште, а спустя всего шестнадцать лет замечена в Беларуси и восьми регионах европейской части России. Обычно на распространение насекомых уходит гораздо больше времени, поэтому ученые обратили на тлю такое пристальное внимание. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Forests.
Тля — небольшое насекомое, но из-за способности быстро размножаться может нанести колоссальный вред растениям не только в парке, лесу или саду, но и в доме. Это с виду безобидное существо высасывает сок из надземных органов растений, в результате чего листья сворачиваются и отмирают, бутоны деформируются и вянут, рост замедляется, а плоды перестают вызревать.
История одного из представителей этого семейства, а именно американской ясеневой тли, началась в Северной Америке. Вредитель покрыт белым пухом, а серебристые крылья придают ему сероватый оттенок — поэтому с английского языка название этого животного переводится как «шерстистая пепельная тля». Кормится насекомое почти исключительно пенсильванским ясенем, на саженце которого в 2003 году оно успешно мигрировало в Венгрию. Дальше последовали годы успешного завоевания Европы: Украина, Сербия, Болгария, Великобритания, Испания, Польша, Германия, Словения, Румыния и Армения. Ранее, в 2017 году, ученые уже сталкивались с этим пушистым вредителем, однако тогда площадь его расселения была намного меньше.
В 2019-2021 годах ученые обследовали в общей сложности более 3,5 тысяч ясеней в разных регионах Европейской России и Беларуси. Американскую ясеневую тлю нашли как в искусственных насаждениях, так и в самосевных деревьях и прибрежных лесах. До 30% обследованных ясеней оказались повреждены насекомым, и, как правило, вредитель поражает от одного до пяти растений, стоящих поблизости. Авторы обнаружили характерные гнезда на листьях, а в каждом из них — зрелых крылатых (отвечающих за распространение и смену растений) и бескрылых (отвечающих за размножение) самок с потомством.
Достоверной информации о путях распространения шерстистой пепельной тли в России и Беларуси нет. Есть гипотеза, что вид мог попасть сюда с сильными ветрами по воздуху или на растениях из питомников. Удивительно, но информация о распространении американской ясеневой тли в Европе встречается крайне редко. Данных по Франции, Швейцарии, Италии и ряду других стран нет вовсе.
«Следует учитывать, что ясени Европейской России на данный момент поражены не менее серьезным завозным вредителем — ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Деревья, получившие ущерб, часто дают побеги из земли, чтобы выжить. Они как раз очень уязвимы для шерстистой пепельной тли, — подводит итог Марина Орлова-Беньковская.
— Мы надеемся, что наши данные внесут вклад в борьбу с американской ясеневой тлей — обратят на нее внимание Россельхознадзора и региональных служб, которые отвечают за состояние городских зеленых насаждений. Этот пример важен и для борьбы с другими вредителями. Он показывает, что чужеродные насекомые способны распространяться очень быстро.
Службам карантина и защиты растений следует учитывать: если в какой-то европейской стране появился новый вредитель, необходимо безотлагательно принимать меры, чтобы не допустить его дальнейшего распространения у себя».