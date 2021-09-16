Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Наука

Пушистый завоеватель: пепельная тля оккупировала всю Европу за 18 лет

Пресс-служба РНФ
16 сентября 2021
Пушистый завоеватель пепельная тля оккупировала всю Европу за 18 лет.png
Бескрылая и крылатая самки американской ясеневой тли.
Фото: Orlova-Bienkowskaja and Bienkowski / Forests, 2021
Российские ученые из Института экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН обнаружили удивительное явление: ясеневый вредитель оккупировал всю Европу менее, чем за два десятилетия после обнаружения на континенте.

Впервые шерстистая пепельная тля была зарегистрирована в 2003 году в Будапеште, а спустя всего шестнадцать лет замечена в Беларуси и восьми регионах европейской части России. Обычно на распространение насекомых уходит гораздо больше времени, поэтому ученые обратили на тлю такое пристальное внимание. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Forests.

Тля — небольшое насекомое, но из-за способности быстро размножаться может нанести колоссальный вред растениям не только в парке, лесу или саду, но и в доме. Это с виду безобидное существо высасывает сок из надземных органов растений, в результате чего листья сворачиваются и отмирают, бутоны деформируются и вянут, рост замедляется, а плоды перестают вызревать.

История одного из представителей этого семейства, а именно американской ясеневой тли, началась в Северной Америке. Вредитель покрыт белым пухом, а серебристые крылья придают ему сероватый оттенок — поэтому с английского языка название этого животного переводится как «шерстистая пепельная тля». Кормится насекомое почти исключительно пенсильванским ясенем, на саженце которого в 2003 году оно успешно мигрировало в Венгрию. Дальше последовали годы успешного завоевания Европы: Украина, Сербия, Болгария, Великобритания, Испания, Польша, Германия, Словения, Румыния и Армения. Ранее, в 2017 году, ученые уже сталкивались с этим пушистым вредителем, однако тогда площадь его расселения была намного меньше.

«Американская ясеневая тля распространяется чрезвычайно быстро, в отличие от многих других насекомых. К примеру, колорадскому жуку понадобилось почти сорок лет, чтобы добраться из Восточной Европы до Урала. Мы предполагаем, что такими темпами этот вид тли уже можно встретить и в южных регионах нашей страны. В городах высаживают в основном пенсильванский ясень, потому что он морозоустойчив. Быть может, именно из-за этого американская ясеневая тля настолько широко распространилась и у нас», — рассказывает одна из руководителей проекта Марина Орлова-Беньковская, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

В 2019-2021 годах ученые обследовали в общей сложности более 3,5 тысяч ясеней в разных регионах Европейской России и Беларуси. Американскую ясеневую тлю нашли как в искусственных насаждениях, так и в самосевных деревьях и прибрежных лесах. До 30% обследованных ясеней оказались повреждены насекомым, и, как правило, вредитель поражает от одного до пяти растений, стоящих поблизости. Авторы обнаружили характерные гнезда на листьях, а в каждом из них — зрелых крылатых (отвечающих за распространение и смену растений) и бескрылых (отвечающих за размножение) самок с потомством.

Достоверной информации о путях распространения шерстистой пепельной тли в России и Беларуси нет. Есть гипотеза, что вид мог попасть сюда с сильными ветрами по воздуху или на растениях из питомников. Удивительно, но информация о распространении американской ясеневой тли в Европе встречается крайне редко. Данных по Франции, Швейцарии, Италии и ряду других стран нет вовсе.

«Следует учитывать, что ясени Европейской России на данный момент поражены не менее серьезным завозным вредителем — ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Деревья, получившие ущерб, часто дают побеги из земли, чтобы выжить. Они как раз очень уязвимы для шерстистой пепельной тли, — подводит итог Марина Орлова-Беньковская.

— Мы надеемся, что наши данные внесут вклад в борьбу с американской ясеневой тлей — обратят на нее внимание Россельхознадзора и региональных служб, которые отвечают за состояние городских зеленых насаждений. Этот пример важен и для борьбы с другими вредителями. Он показывает, что чужеродные насекомые способны распространяться очень быстро.

Службам карантина и защиты растений следует учитывать: если в какой-то европейской стране появился новый вредитель, необходимо безотлагательно принимать меры, чтобы не допустить его дальнейшего распространения у себя».

рекомендации
Снежинка

Хижина полярного отшельника: путешествие Фёдора Конюхова на дрейфующей полярной станции

Листья

Что такое углеродная нейтральность и зачем к ней стремиться?

Планета Земля

В ту степь – путешествие по Калмыкии