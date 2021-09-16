Пушистый завоеватель: пепельная тля оккупировала всю Европу за 18 лет

Впервые шерстистая пепельная тля была зарегистрирована в 2003 году в Будапеште, а спустя всего шестнадцать лет замечена в Беларуси и восьми регионах европейской части России. Обычно на распространение насекомых уходит гораздо больше времени, поэтому ученые обратили на тлю такое пристальное внимание. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Forests.

Тля — небольшое насекомое, но из-за способности быстро размножаться может нанести колоссальный вред растениям не только в парке, лесу или саду, но и в доме. Это с виду безобидное существо высасывает сок из надземных органов растений, в результате чего листья сворачиваются и отмирают, бутоны деформируются и вянут, рост замедляется, а плоды перестают вызревать.