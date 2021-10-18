Ради помощи смертельно больному сыну китаец создал домашнюю лабораторию

30-летний Сюй Вэй (Xu Wei) и его жена, живущие в китайском городе Куньмин, обратили внимание на то, что их годовалый сын плохо развивается. Врачи смогли поставить диагноз, и он прозвучал как приговор: у мальчика нашли болезнь Менкеса. Это генетическое отклонение, связанное с нарушение клеточного транспорта меди. Оно не только отражается на общем состоянии здоровья, но и сокращает срок жизни. Дети с этим заболеванием в среднем живут около 3 лет, иногда — около 5.

При этом болезнь Менкеса не такая уж редкая: по разным данным, она встречается у одного из 100 000–350 000 новорожденных. Лекарства не существует, но ежедневные инъекции добавок меди (ацетата или гистидина) могут облегчить течение болезни. Чем раньше назначается лечение, тем лучше будет прогноз.

Однако в Китае нужные препараты не производятся, а доставить их из США невозможно из-за коронавирусных ограничений и бюрократических препятствий. Сюй Вэй попытался убедить местные фармакологические компании наладить выпуск, но те ему отказали: это стоит очень дорого, а на получение разрешения от регуляторов могут уйти годы. Тогда отец решил синтезировать медный гистидин в домашних условиях.