Ракушки помогут хирургам: из биоотходов создали материал для операций

Сейчас в мире делают все больше хирургических процедур, поэтому ученые вынуждены решать проблему микробных инфекций, вызванных, в частности, имплантатами. Инфицирование медицинских имплантатов на сегодняшний день остается одной из главных проблем восстановительной хирургии. Особенно серьезны эти осложнения при ортопедических и стоматологических операциях. При этом не секрет, что сопутствующая медикаментозная терапия воспалений вокруг имплантатов часто приводит к побочным эффектам из-за характерных свойств антибиотиков, а также их высоких доз.

Решить двойную проблему можно с помощью создания специальных биоматериалов с антибактериальной активностью, сообщил сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» Евгений Колесников: «Среди материалов для создания новой костной ткани или замены поврежденной кости наиболее предпочтителен гидроксиапатит (ГАП) – основной минеральный компонент костей и зубов. Этот материал обладает биосовместимостью и биоактивными свойствами, он может легко интегрироваться в костную ткань и прилегающие к ней участки ткани. Кроме того, ГАП способен взаимодействовать с молодыми клетками костной ткани - остеобластами, положительно влияя на их рост и деление».

Сейчас ГАП применяется в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и ортопедии, в качестве наполнителей и покрытий. Ученые во всем мире используют для производства этого биоматериала яичную скорлупу, кораллы, рыбьи кости и другие виды сырья. Но его массовое производство пока остается трудной задачей из-за сложности синтеза.

Ученые из Индии, России и Республики Корея под руководством постдока НИТУ «МИСиС» Гопалу Карункарана (Gopalu Karunakaran) представил возможность простого и быстрого производства экологически чистых мезопористых наностержней гидроксиапатита, легированных магнием, из биоотходов – ракушек синей мидии (Mytilus edulis). Он был получен методом микроволнового синтеза с использованием поливинилпирролидона (синтетического полимера).