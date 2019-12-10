«Раскаленная» вода: почему иногда невозможно предсказать извержение вулкана

Высвобождающейся энергии достаточно, чтобы разбить твердь скал и извергнуть обломки горных пород с пеплом на сотни метров вокруг. Тем не менее, главную опасность для людей представляют не осколки, а ожоги дыхательных путей. Как правило, после кратковременных извержений следуют новые извержения — менее мощные, но продолжающиеся вплоть до восстановления равновесия системы.

Мониторинг и предупреждение гидротермальных извержений — чрезвычайно трудная задача. Даже современные инструменты не позволяют отслеживать состояние и количество водяного пара внутри вулкана. Поэтому о подобных извержениях можно узнать лишь за считанные минуты или даже секунды до их начала.

По словам Шейна Кронина, единственная надежда на предвидение таких событий — слежение за потенциальным давлением пара и жидкости в гидротермальных системах и анализ их поведения в течение длительного времени.