«Раскаленная» вода: почему иногда невозможно предсказать извержение вулкана

Уайт-Айленд — это один из нескольких новозеландских вулканов, способных на неожиданное извержение. Магма залегает неглубоко, а ее тепло и газы воздействуют на водоемы и грунтовые воды, образуя интенсивные гидротермальные системы. Вода в них, попадая в поры горных пород, находится в крайне горячем состоянии.
Любой внешний процесс (землетрясение или выход газа на поверхность) может нарушить шаткое равновесие и высвободить горячую воду. В результате этого происходит непредсказуемое гидротермальное извержение. Вода со сверхзвуковой скоростью преобразуется в пар и расширяется в объеме примерно в 1700 раз, что приводит к катастрофическим последствиям.
Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq— Michael Schade (@sch) December 9, 2019
Высвобождающейся энергии достаточно, чтобы разбить твердь скал и извергнуть обломки горных пород с пеплом на сотни метров вокруг. Тем не менее, главную опасность для людей представляют не осколки, а ожоги дыхательных путей. Как правило, после кратковременных извержений следуют новые извержения — менее мощные, но продолжающиеся вплоть до восстановления равновесия системы.
Мониторинг и предупреждение гидротермальных извержений — чрезвычайно трудная задача. Даже современные инструменты не позволяют отслеживать состояние и количество водяного пара внутри вулкана. Поэтому о подобных извержениях можно узнать лишь за считанные минуты или даже секунды до их начала.
По словам Шейна Кронина, единственная надежда на предвидение таких событий — слежение за потенциальным давлением пара и жидкости в гидротермальных системах и анализ их поведения в течение длительного времени.
WATCH: Dramatic video shows moment volcano erupts at White Island in New Zealand; an unknown number of people are missing pic.twitter.com/Ei8uMysms4— BNO News (@BNONews) December 9, 2019
В момент извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии на острове находилось 47 человек. Пятеро погибли, 34 доставлено в больницу — трое из них уже выписаны. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести.
Вулканологи из GeoNet, управляющие системой мониторинга геологической опасности, описали извержение как внезапное и кратковременное, с пепловым шлейфом, поднявшимся более чем на три километра над жерлом вулкана.