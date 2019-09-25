Раскрыт секрет строительства Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу, расположенный на территории современного Перу, является одним из величайших архитектурных достижений человечества, признан «новым чудом света» и входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Монументальный комплекс, лежащий на высоте около 2,5 километра, называют «городом среди облаков», а само его имя переводится как «старая вершина».
Не все загадки святилища инков разгаданы до сих пор. Среди них – выбор места для его создания. Мачу-Пикчу использовался в качестве императорской резиденции, но добираться туда крайне сложно даже в наши дни, и тем более – во времена инков. Однако эта цивилизация в совершенстве освоила искусство работы с камнем, а значит, строительство города на крутом склоне гор обязательно должно чем-то объясняться.
Свою версию предложил бразильский геолог Руальдо Менегат (Rualdo Menegat), выступая с докладом на конференции Американского геологического общества. На основании спутниковых данных и полевых наблюдений ученый составил детальную карту разломов горной породы вокруг города. Эти и им подобные разломы сформировали Центральные Анды 8 миллионов лет назад.
Внимательно изучая их, Менегат заметил, что они составляют разветвленную сеть из мелких и крупных трещин, достигающих порой длины 175 км. Большинство трещин ориентированы с северо-запада на юго-восток или с юго-запада на северо-восток, и именно в области Мачу-Пикчу они перекрещиваются буквой «Х».
Между тем и городские улицы, и здания, и разбитые на горных склонах поля ориентированы вдоль тех же ключевых направлений. Менегат не считает это совпадением: напротив, по его мнению, инки намеренно использовали эту особенность местности. Трещины сделали участок подготовленным к строительству, облегчив задачу мастерам. Идеально подогнанные камни фундамента, которыми восторгаются современные строители, даже не требовалось обрабатывать – они повторяли форму разлома, поскольку были взяты непосредственно на месте.
Дополнительным преимуществом высокогорного расположения является защита от оползней и камнепадов: распространенной проблемы в предгорьях Анд. И, наконец, трещины направляли к сельскохозяйственным угодьям обильные потоки талой воды с вершины, и они же позволяли избежать наводнений, отводя лишнюю воду как во время строительства, так и впоследствии.
Узнайте о других загадках древнего города инков.