Раскрыт секрет строительства Мачу-Пикчу

Не все загадки святилища инков разгаданы до сих пор. Среди них – выбор места для его создания. Мачу-Пикчу использовался в качестве императорской резиденции, но добираться туда крайне сложно даже в наши дни, и тем более – во времена инков. Однако эта цивилизация в совершенстве освоила искусство работы с камнем, а значит, строительство города на крутом склоне гор обязательно должно чем-то объясняться.

Свою версию предложил бразильский геолог Руальдо Менегат (Rualdo Menegat), выступая с докладом на конференции Американского геологического общества. На основании спутниковых данных и полевых наблюдений ученый составил детальную карту разломов горной породы вокруг города. Эти и им подобные разломы сформировали Центральные Анды 8 миллионов лет назад.



Внимательно изучая их, Менегат заметил, что они составляют разветвленную сеть из мелких и крупных трещин, достигающих порой длины 175 км. Большинство трещин ориентированы с северо-запада на юго-восток или с юго-запада на северо-восток, и именно в области Мачу-Пикчу они перекрещиваются буквой «Х».



Между тем и городские улицы, и здания, и разбитые на горных склонах поля ориентированы вдоль тех же ключевых направлений. Менегат не считает это совпадением: напротив, по его мнению, инки намеренно использовали эту особенность местности. Трещины сделали участок подготовленным к строительству, облегчив задачу мастерам. Идеально подогнанные камни фундамента, которыми восторгаются современные строители, даже не требовалось обрабатывать – они повторяли форму разлома, поскольку были взяты непосредственно на месте.