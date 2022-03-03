Раскрыт способ ходьбы гигантских длинношеих динозавров

Ближе всего походка диплодоков и их сородичей оказалась к походке бегемотов.

У гигантских длинношеих динозавров была походка, не характерная ни для одного ныне живущего существа в мире. Об этом свидетельствуют новые методы моделирования шагов животных, которые основываются на их следах, говорится в научной статье исследователя Йенса Лалленсака из Ливерпульского университета Джона Мура в Великобритании.

Ранее ученые считали, что походка зауроподов (Sauropoda) или ящероногих (группы динозавров, в которую, среди прочего, входят диплодоки) напоминала походку современных слонов. Однако новый анализ следов показал, что походка этих динозавров больше всего напоминала походку бегемотов.

Слоны ходят следующим образом: они делают два шага на одну сторону, а затем два шага — на другую. Но зауроподы передвигались по диагонали — за каждым шагом их передней ноги следовала задняя нога с противоположной стороны. Благодаря этому древние животные, вес которых превышал 50 тонн, удерживали в равновесии свои широкие тела.

«Все полагали, что зауроподы ходят как современные слоны, но это не так, и мы думаем, это потому, что тела зауроподов были намного шире», — отметил Лалленсак.

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Вместе с коллегой из Ливерпульского университета, Питером Фолкингемом, они разработали новый метод анализа следов, который позволяет вычислить походку животного на основе вариации отдельных отпечатков в длинной следовой дорожке.

Удостоверившись в его надежности, ученые занялись анализом цепочек окаменелых следов зауроподов нижнего мела из трех мест в Арканзасе (США). По мнению британских исследователей, диагональная походка обеспечивала гигантским динозаврам должную стабильность при ходьбе.

Ранее сообщалось об исследовании, проведенном группой аргентинских ученых: оно предполагает, что длинношеие зауроподы стали доминировать в юрский период благодаря большой вспышке вулканической активности, которая началась около 184 миллионов лет назад.