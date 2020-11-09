Разгадана природа таинственного свечения гакманита в темноте

В 1896 году в Гренландии был обнаружен необычный минерал, который получил имя гакманит — в честь финского геолога Виктора Акселя Хакмана. После того, как камни почистили и вынесли на открытый воздух, насыщенный фиолетовый цвет минерала превратился в бледно-серый.

Подобное явление называется фотохромизмом. Еще одна его особенность — способность вещества восстанавливать изначальный цвет с возвращением в исходное состояние. Но в гакманите ученых больше всего удивляла способность мягко светиться ярко-розовым оттенком, которая проявляется, если разбить камень или оставить его в темном помещении.

В новом исследовании ученые определили природу фотохромизма гакманита. Ключом к природе этого явления оказалось тонкое взаимодействие природных примесей в минерале.