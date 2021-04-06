Размеры дождевых капель могут указать на потенциально обитаемые экзопланеты

Найти другую планету, способную поддерживать человеческую жизнь, — все равно что искать иголку в стоге сена. Но дождь должен служить магнитом для обнаружения наиболее вероятных кандидатов, говорится в новом исследовании, проведенном учеными из Гарварда.

В работе отмечается, что капли дождя являются общим знаменателем для разных планетных сред. Даже если сравнить Землю с Юпитером — дождь в этих принципиально отличающихся мирах будет удивительно похож.

Попытка изучить весь круговорот воды на планете — сложная задача. Но изучать капли дождя намного проще. Первый шаг состоит в том, чтобы просто выяснить, могут ли капли дождя достигнуть поверхности или нет, если они испаряются где-то в атмосфере.