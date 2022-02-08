Разработан имплант, способный вылечить паралич

Специалисты Центра регенеративной биотехнологии Сагол Тель-Авивского университета создали трехмерные ткани спинного мозга человека.

Миллионы людей во всем мире после травмы позвоночника теряют подвижность, и эффективного лечения до сих пор нет. Израильские ученые представили революционную технологию, способную помочь парализованным людям.

В основе метода лежит биопсия небольшого образца жировой ткани живота человека. Как и все ткани в организме, она состоит не только из клеток, но также из структур под названием «внеклеточный матрикс». Отделенные от матрикса клетки были перепрограммированы с помощью генной инженерии, став похожими на эмбриональные стволовые клетки (иСК), а структуры матрикса после обработки стали персонифицированным для каждого отдельного пациента гидрогелем, который позволяет не вызывать иммунного ответа или отторжения.

После того, как иСК были помещены в гидрогель, запустился процесс, имитирующий эмбриональное развитие спинного мозга. Затем клетки были превращены в трехмерные импланты нейронных сетей, содержащие двигательные нейроны, и пришло время для практических экспериментов.

Фото: Sagol Center for Regenerative Biotechnology

Эти ткани нового типа были имплантированы двум разным группам лабораторных мышей: тем, кто только недавно был парализован (острая модель), и тем, кто уже был парализован в течение определенного времени (хроническая модель, эквивалентная году неподвижности у человека). Результаты превзошли все ожидания: 100% мышей с острым параличом и 80% с хроническим вернули себе способность ходить. При этом процесс реабилитации не был долгим.

«Это первый в мире случай, когда имплантированные ткани человека вызвали восстановление в животном на длительный срок»,– Тал Двир, профессор Центра регенеративной биотехнологии.

Исследователи ожидают скорейшего одобрения технологии: сначала для ее проверки на людях, а затем – для широкого применения. Узнайте, как парализованные люди могут двигаться с помощью экзоскелета.