Разработан новый вид пластика, сохраняющий все свои свойства после переработки

Специалисты из Университета штата Колорадо в сотрудничестве с учеными из Китая и Саудовской Аравии разработали материал, состоящий из химических строительных блоков, называемых бициклическими тиолактонами. По словам разработчиков, он обладает отличными прочностью, жесткостью и стабильностью и сохраняет свои первоначальные качества при переработке.
Ежегодно во всем мире производится более 300 миллионов тонн пластика, и только небольшая его часть — например, около 10% в США — перерабатывается. Остальное вывозится на свалку, сжигается или попадает в окружающую среду.
Одна из причин, по которой перерабатывается так мало пластика, заключается в том, что переработка ослабляет его химическую структуру. Поэтому повторно используемый пластик обычно используется только для недорогих товаров.
Researchers from U.S., China, and Saudi Arabia has developed a new kind of plastic that is able to maintain its original qualities when recycled. The plastic named as PBTL was prepared from bio-based olefin carboxylic acid & exhibit all the qualities of traditional plastics. pic.twitter.com/b7e9v0fr6K— Insta Science (@insta_science) August 20, 2020
Новый пластик, получивший обозначение PBTL, можно легко переработать, нагревая его до 100 °C в присутствии химического катализатора в течение 24 часов. При этом пластик полностью разбивается на исходные строительные блоки, которые затем могут быть повторно собраны в новый высококачественный PBTL.
Исследователи предлагают использовать новый пластик для изготовления множества изделий, которые сейчас делают с использованием обычных пластмасс, значительно снижая количество вредных веществ, которые в конечном итоге оказываются в окружающей среде.
По словам ученых, процедуру переработки PBTL можно выполнять неограниченное количество раз.
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