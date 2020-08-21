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Наука

Разработан новый вид пластика, сохраняющий все свои свойства после переработки

Михаил Сысоев
21 августа 2020
Пластиковые отходы (wallpaperflare.com)
Фото: wallpaperflare.com
Возможно, этот материал можно будет перерабатывать бесконечно.

Специалисты из Университета штата Колорадо в сотрудничестве с учеными из Китая и Саудовской Аравии разработали материал, состоящий из химических строительных блоков, называемых бициклическими тиолактонами. По словам разработчиков, он обладает отличными прочностью, жесткостью и стабильностью и сохраняет свои первоначальные качества при переработке.

Ежегодно во всем мире производится более 300 миллионов тонн пластика, и только небольшая его часть — например, около 10% в США — перерабатывается. Остальное вывозится на свалку, сжигается или попадает в окружающую среду. 

Одна из причин, по которой перерабатывается так мало пластика, заключается в том, что переработка ослабляет его химическую структуру. Поэтому повторно используемый пластик обычно используется только для недорогих товаров. 

Новый пластик, получивший обозначение PBTL, можно легко переработать, нагревая его до 100 °C в присутствии химического катализатора в течение 24 часов. При этом пластик полностью разбивается на исходные строительные блоки, которые затем могут быть повторно собраны в новый высококачественный PBTL.

«Однако одна проблема заключается в том, что PBTL <…> необходимо будет отделить от других типов пластика в смешанных пластиковых отходах, прежде чем его можно будет переработать», — Юджин Чен, ведущий автор разработки.

Исследователи предлагают использовать новый пластик для изготовления множества изделий, которые сейчас делают с использованием обычных пластмасс, значительно снижая количество вредных веществ, которые в конечном итоге оказываются в окружающей среде.

По словам ученых, процедуру переработки PBTL можно выполнять неограниченное количество раз.

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