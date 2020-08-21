Разработан новый вид пластика, сохраняющий все свои свойства после переработки

Специалисты из Университета штата Колорадо в сотрудничестве с учеными из Китая и Саудовской Аравии разработали материал, состоящий из химических строительных блоков, называемых бициклическими тиолактонами. По словам разработчиков, он обладает отличными прочностью, жесткостью и стабильностью и сохраняет свои первоначальные качества при переработке.

Ежегодно во всем мире производится более 300 миллионов тонн пластика, и только небольшая его часть — например, около 10% в США — перерабатывается. Остальное вывозится на свалку, сжигается или попадает в окружающую среду.

Одна из причин, по которой перерабатывается так мало пластика, заключается в том, что переработка ослабляет его химическую структуру. Поэтому повторно используемый пластик обычно используется только для недорогих товаров.