Разработано новое соединение, убивающее устойчивые к антибиотикам супербактерии

Исследователи из Шеффилдского университета разработали новое соединение, способное убивать как грамположительные, так и грамотрицательные устойчивые к антибиотикам бактерии.

Грамположительные и грамотрицательные бактерии имеют разные структуры клеточной стенки, но новое соединение антибиотика способно проходить через клеточную стенку обеих форм бактерий, а затем связываться с ДНК.

Результаты, опубликованные в журнале Chemical Science, открывают путь к разработке новых методов лечения всех видов устойчивых к антибиотикам бактерий, включая грамположительные MRSA и грамотрицательные E.Coli.

Команда из Университета Шеффилда ранее разработала новые соединения, которые специально нацелены на грамотрицательные бактерии, но это новое соединение является антимикробным средством широкого спектра действия, что означает, что оно столь же эффективно в отношении обоих типов бактерий.

Штаммы грамотрицательных бактерий особенно трудно поддаются лечению, поскольку их клеточная стенка предотвращает попадание лекарств в микроб, они могут вызывать инфекции, включая пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и инфекции кровотока.