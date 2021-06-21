Разворованное прошлое: подпольная торговля древностями

Женщина лежит на столе, освещенная ярким светом. Профессор внимательно осматривает ее, склонившись к голове в полосатом платке. «Она в великолепном состоянии… так хорошо сохранилась!» — бормочет профессор, продолжая осмотр. Взгляд ученого скользит ниже по «телу жертвы» — на самом деле представляющему собой изображение на крышке саркофага, — и обнаруживает свежую «травму» — распил в верхней части бедер, а также символы бога Амона, изображение ибиса и магическое заклинание из древнеегипетской Книги мертвых. «А вот здесь указано ее имя и статус: Шесепамонтайешер, хозяйка дома. Прочитав его вслух, я выполнила ее последнюю волю — чтобы ее помнили после смерти», — говорит египтолог.

Знатная египтянка отправилась в царство мертвых около 2600 лет назад. Сара Паркак, профессор-египтолог, изучает саркофаг, в котором когда-то хранилось мумифицированное тело. Грабители распилили саркофаг на четыре части и отправили их в США, где реставратор соединил фрагменты обратно — теперь они снова представляют единое целое. Несколько месяцев спустя сотрудники таможенной службы США обнаружили саркофаг в Бруклине. Сейчас он хранится в Нью-Йорке на специальном складе, местоположение которого держится в тайне: здесь нашли приют и другие конфискованные артефакты: огромный каменный Будда из Индии, терракотовый всадник из Китая, рельефы из Ирака, Сирии и Йемена. Все они — жертвы незаконной торговли историческими ценностями.

Преступный бизнес многолик. Здесь действуют как воры-одиночки, обчищающие храмы в Индии и церкви в Боливии, так и организованные группировки, числом до 100 человек, расхищающие гробницы в китайской провинции Ляонин. Все они по кусочкам растаскивают наше прошлое. Истинные масштабы мародерства оценить сложно. Но снимки из космоса, полицейская статистика и информация от свидетелей указывают, к сожалению, на одно: торговля крадеными реликвиями стремительно растет. Сара Паркак первой догадалась использовать спутниковые изображения для оценки масштабов ущерба, нанесенного археологическим объектам в Египте. Около четверти из 1100 известных археологических районов страны регулярно подвергается преступным набегам «черных копателей». «Если ничего не изменится, к 2040 году все известные объекты в Египте будут разграблены», — не скрывает возмущения Паркак.

За два десятка лет следователям удалось распутать несколько нитей, ведущих от контрабандистов — не только египетских — в галереи и крупные музеи. В 2002 году Фредерик Шульц, известный на Манхэттене торговец антиквариатом, был приговорен к 33 месяцам тюрьмы за скупку реликвий, незаконно вывезенных из Египта. В 2006 году музей Метрополитен под давлением итальянского правительства был вынужден вернуть знаменитый Кратер Ефрония — древнегреческую вазу, добытую копателями в этрусской гробнице близ Рима и нелегально вывезенную из Италии. А полное разграбление боевиками группировки ИГИЛ (запрещенной в России. — Ред.) нескольких древних городов Ближнего Востока привлекло внимание мирового сообщества к торговле предметами древности как к источнику финансирования террористов. Как остановить расхитителей? Археологи обвиняют торговцев антиквариатом и их клиентов в молчаливом сговоре с преступниками, утверждая, что у большинства представленных на рынке предметов темное прошлое. Коллекционеры, дилеры и многие хранители музеев парируют: большинство сделок на рынке легальны. И вообще, покупая шедевры античности у грабителей, они фактически «спасают» их, вывозя из нестабильных стран.