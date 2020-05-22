«Реактивные» пингвины: почему эти морские птицы так быстро плавают

За кружкой пива в пабе Хьюз изложил гипотезу своему другу Джону Дэвенпорту, морскому биологу из Ирландского национального университета в Корке. «Роджер думал, что я ему сразу все объясню», — вспоминает Дэвенпорт, изучающий корреляции между формами тел животных и их движениями. Но Дэвенпорт понятия не имел, зачем пингвинам пузыри. Оказалось, что и никто другой в мире этого не знает. Хьюз с Дэвенпортом, перерыв горы научной литературы, выяснили: данный феномен никогда не изучался. И они решили заняться им сами.

С помощью инженера-механика из Датского технического университета Пола Ларсена друзья проанализировали множество часов подводной съемки и обнаружили: пингвины делают именно то, что инженеры долго пытались применить к лодкам и торпедам. Птицы используют воздух как смазку, чтобы снизить трение и увеличить скорость.

Когда императорский пингвин плывет, трение между его телом и водой ограничивает максимальную скорость птицы в промежутке между 1,2 и 2,7 метра в секунду. Но во время коротких ускорений пингвин может удвоить или даже утроить скорость, выпуская воздух из перьев в виде крохотных пузырьков. Они уменьшают плотность и вязкость воды вокруг, снижая трение и позволяя развить большую скорость, что, помимо прочего, помогает спасаться от хищников вроде морских леопардов.