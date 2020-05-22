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National Geographic №198, март 2020
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Наука

«Реактивные» пингвины: почему эти морские птицы так быстро плавают

Глен Ходжес
22 мая 2020
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Готовясь выскочить из воды на лед, императорский пингвин несется со скоростью торпеды.
Фото: Пол Никлен
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Густые перья императорского пингвина – полтора десятка на квадратный сантиметр – перекрываются наподобие черепицы. Они не пропускают воду, а также задерживают воздух в пушистой подстилке. Когда воздух выпускается, его пузырьки покрывают тело птицы, снижая трение о воду.
Фото: Пол Никлен
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В колонии на ледяном море Росса императорские пингвины с детенышами греются в лучах ускользающего летнего солнца. Расстояние до открытой воды меняется в зависимости от сезона. В разгар зимы птицам порой приходится пешком преодолевать многие километры льдов, чтобы найти еду.
Фото: Пол Никлен
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Готовясь к прыжку, этот пингвин крутится вокруг своей оси, чтобы оглядеться на все 360°. Выскочив из воды, он приземлится с глухим стуком и визгом – и тут же потеряет всю свою элегантность.
Фото: Пол Никлен
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Жить пингвинам безопаснее в колониях: вокруг таких колоний хищников мало, а товарищи близко.
Фото: Пол Никлен
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Вероятность наткнуться на коварного морского леопарда выше всего при нырянии в воду, поэтому осторожные пингвины иногда часами толкутся у края полыньи в надежде, что первым прыгнет кто-нибудь другой.
Фото: Пол Никлен
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«Похоже, эти пингвины никогда не видели человека в воде, – говорит Пол Никлен. – Но им хватило пары секунд, чтобы понять, что я не представляю для них опасности. Они спокойно плавали и позволяли мне находиться рядом».
Фото: Пол Никлен
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Если пингвинов вспугнуть, они исчезают мгновенно, отметил Пол Никлен. «И доли секунды не прошло после того, как я сделал этот снимок, а от них остались одни пузырьки».
Фото: Пол Никлен
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Готовясь подняться на поверхность, императорские пингвины начинают кружить в воде. И всего через 30 секунд после того, как стартуют, они уже стоят на льду.
Фото: Пол Никлен
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Парящий пингвин демонстрирует, зачем ему нужно ускорение: порой необходимо подняться над двухметровой стеной айсберга, чтобы только выбраться из воды. Ускорение также помогает птицам ускользать от морских леопардов, которые часто подстерегают жертв у кромки льда.
Фото: Пол Никлен
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Поохотившись в море и добыв еду для детенышей, взрослые пингвины плавают на поверхности, чтобы набрать воздуха в перья. «Подзарядившись» этим своеобразным топливом, они ныряют поглубже, набирают скорость и стремительно несутся наверх.
Фото: Пол Никлен
Неловкие увальни на суше – торпеды под водой.

Роджеру Хьюзу не доводилось встречать императорских пингвинов в природе. Но когда он увидел в документальном фильме BBC, как пингвины рассекают толщу воды, оставляя шлейф из пузырей, ему пришла мысль, которая позже вылилась в удивительное открытие. Хьюз, морской биолог из Бангорского университета в Северном Уэльсе, незадолго до этого обсуждал с женой особенности современных спортивных купальников, позволяющих пловцам развивать фантастические скорости. И теперь задался вопросом: может, эти-то пузыри и помогают пингвинам плавать быстрее?

Оказывается, пингвины делают именно то, что инженеры долго пытались применить к лодкам и торпедам.

За кружкой пива в пабе Хьюз изложил гипотезу своему другу Джону Дэвенпорту, морскому биологу из Ирландского национального университета в Корке. «Роджер думал, что я ему сразу все объясню», — вспоминает Дэвенпорт, изучающий корреляции между формами тел животных и их движениями. Но Дэвенпорт понятия не имел, зачем пингвинам пузыри. Оказалось, что и никто другой в мире этого не знает. Хьюз с Дэвенпортом, перерыв горы научной литературы, выяснили: данный феномен никогда не изучался. И они решили заняться им сами.

С помощью инженера-механика из Датского технического университета Пола Ларсена друзья проанализировали множество часов подводной съемки и обнаружили: пингвины делают именно то, что инженеры долго пытались применить к лодкам и торпедам. Птицы используют воздух как смазку, чтобы снизить трение и увеличить скорость.

Когда императорский пингвин плывет, трение между его телом и водой ограничивает максимальную скорость птицы в промежутке между 1,2 и 2,7 метра в секунду. Но во время коротких ускорений пингвин может удвоить или даже утроить скорость, выпуская воздух из перьев в виде крохотных пузырьков. Они уменьшают плотность и вязкость воды вокруг, снижая трение и позволяя развить большую скорость, что, помимо прочего, помогает спасаться от хищников вроде морских леопардов.

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Секрет кроется в перьях. Как и другие птицы, императорские пингвины могут распушать оперение, создавая прослойку воздуха на поверхности тела. Однако если у большинства птиц перья растут на голой коже, у императорских пингвинов у основания перьев есть крохотные волоски — всего 20 микронов в диаметре (вполовину тоньше человеческого волоса). Задерживаясь в этом пуху, воздух выходит в виде микропузырьков — таких маленьких, что они создают смазывающий слой на поверхности перьев.

Конечно, корабли вряд ли будут снабжать оперением — но в целом техника уже использует секреты пингвинов. В 2010 году датская фирма начала продавать системы, смазывающие корпуса контейнеровозов пузырьками воздуха. В прошлом году компания Mitsubishi создала систему воздушной смазки для супертанкеров. Однако пока нет устройства, способного взмыть вверх по отвесному айсбергу. Это все еще секретная технология.

Узнайте о самых необычных пингвинах на свете!

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