Реанимация на клеточном уровне

Танатотранскриптом назвали генетики совокупность недавно открытых молекул РНК, взяв за основу греческое слово «танатос» – «смерть». Дело в том, что эти молекулы были обнаружены в клетках через 48 и 96 часов после смерти мыши и рыбки данио рерио. Конечно, в мертвом теле ни ткани, ни клетки, ни тем более органические молекулы не исчезают сразу, но появление целой группы транскриптов (микроРНК) свидетельствовало о том, что гены создают совершенно новый класс молекул, которых не существовало при жизни организма.



«Новые молекулы синтезировались в клетках на вторые-третьи сутки после смерти животного, – рассказывает руководитель исследования Александр Пожитков, сотрудник Вашингтонского университета в Сиэтле, – это означает, что в мертвом теле остаются значительные запасы энергии и ресурсов, чтобы поддерживать самоорганизующие процессы». Другой участник исследований, генетик Томислав Домаджет-Лошо из Католического хорватского университета, отметил, что гены (а их выявлено более 500), наиболее активные после смерти, при жизни проявляют себя при стрессах, проблемах с иммунной системой, воспалениях, раковых заболеваниях, то есть включается целая «реанимационная бригада», хотя и на клеточном уровне.



Ученые заинтересовались «жизнью после смерти» не из праздного любопытства и не в поисках «последнего убежища души»: их открытие – важное подспорье в оценке времени пригодности органов мертвого донора для трансплантации. А в криминалистике подобные данные помогут устанавливать точное время смерти.