Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Речная карта в новой эстетике: лазерное сканирование Миссисипи

Иллюстрации: Дэниел Коу; Текст: Дэниел Стоун
16 декабря 2019
STOCK_16_wax_lake_delta_a.jpg
В Луизиане с помощью лидара обследовали дельту реки, впадающей в озеро Вэкс. Оттенки цвета показывают высоту перепада: темный – низкий, светлый – высокий.
Картограф подошел к работе творчески: теперь можно увидеть, как река Миссисипи выглядела в прошлом.

Для специалистов карты Гарольда Фиска 1944 года – основополагающий труд. На них в мельчайших деталях и предельно точно изображена южная часть реки Миссисипи в середине XX века. Фиск создавал свои карты, используя аэрофотосъемку и местные карты, на которых обозначены изгибы реки и ее поймы от штата Миссури до Южной Луизианы.

STOCK_02_fisk_lidar_comparison_rem.jpg
На карте 1944 года геолога Гарольда Фиска изображен 64-километровый участок Миссисипи между городами Фрайарс-пойнт и Ганнисон. В своей работе Фиск использовал аэрофотоснимки и существовавшие в то время карты. Для сравнения представлена карта, сделанная с помощью лидара и отображающая реку через 75 лет. Эрозия и изменения в течении расширили речной поток (в центре) и сдвинули его южнее.

Более семи десятилетий спустя Дэниел Коу, картограф из Геологического комитета Вашингтона, решил воссоздать работы Фиска – скрупулезно и в новой эстетике. Для этого он воспользовался сверхточными данными Геологической службы США, полученными с помощью лидара – лазерной установки, которая освещает объекты коротким световым импульсом, фиксируя рельеф. Лазеры выявили линию реки вместе со всем «ближайшим окружением»: домами, деревьями и дорогами. Если убрать с картинки растительность и постройки, то на картах Дэниела отображена «чистая» геоморфология Миссисипи: изгиб сменяется прямым течением, а старые поймы расчерчены дамбами и плотинами.

STOCK_04_alluvial_plain_higher_res.jpg
Яркие карты, созданные с использованием данных воздушного лазера (лидара), помогают увидеть течение Миссисипи и перепады высот в районе ее дельты. На этой карте видно, как исторически формировалось русло реки на территории трех округов в штате Миссисипи.

Ученые из Геологической службы используют данные с лидаров, чтобы увидеть, как меняется суша. Картографы могут интерпретировать поступающую информацию по-своему: небольшое изменение в высоте – и спокойная река превращается в разрушительный поток; чрезмерный сток от сельских угодий – и русло реки меняется, что, в свою очередь, удлиняет маршруты перевозок.

STOCK_06_miss_meander_detail.jpg
Озеро Туника, формой напоминающее хомут, когда-то было частью реки Миссисипи. В 1940-е годы специалисты Инженерного корпуса армии США избавились от изгиба, чтобы сократить маршрут перевозок.
STOCK_07_miss_meander_detail.jpg
Изгибы рек возникают вследствие того, что один берег разъедает эрозия, другой – покрывает осадок.
STOCK_08_miss_meander_detail.jpg
Цветом показаны перепады высот течения реки и прилегающего рельефа: синий – небольшой подъем, белый – высокий.

Так, изучение того, как менялось русло реки в прошлом, может помочь узнать, как оно будет вести себя в будущем: во время оползней, потопов и в процессе эрозии. 