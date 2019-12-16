Речная карта в новой эстетике: лазерное сканирование Миссисипи

Картограф подошел к работе творчески: теперь можно увидеть, как река Миссисипи выглядела в прошлом.

Для специалистов карты Гарольда Фиска 1944 года – основополагающий труд. На них в мельчайших деталях и предельно точно изображена южная часть реки Миссисипи в середине XX века. Фиск создавал свои карты, используя аэрофотосъемку и местные карты, на которых обозначены изгибы реки и ее поймы от штата Миссури до Южной Луизианы.