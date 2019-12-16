Речная карта в новой эстетике: лазерное сканирование Миссисипи
Для специалистов карты Гарольда Фиска 1944 года – основополагающий труд. На них в мельчайших деталях и предельно точно изображена южная часть реки Миссисипи в середине XX века. Фиск создавал свои карты, используя аэрофотосъемку и местные карты, на которых обозначены изгибы реки и ее поймы от штата Миссури до Южной Луизианы.
Более семи десятилетий спустя Дэниел Коу, картограф из Геологического комитета Вашингтона, решил воссоздать работы Фиска – скрупулезно и в новой эстетике. Для этого он воспользовался сверхточными данными Геологической службы США, полученными с помощью лидара – лазерной установки, которая освещает объекты коротким световым импульсом, фиксируя рельеф. Лазеры выявили линию реки вместе со всем «ближайшим окружением»: домами, деревьями и дорогами. Если убрать с картинки растительность и постройки, то на картах Дэниела отображена «чистая» геоморфология Миссисипи: изгиб сменяется прямым течением, а старые поймы расчерчены дамбами и плотинами.
Ученые из Геологической службы используют данные с лидаров, чтобы увидеть, как меняется суша. Картографы могут интерпретировать поступающую информацию по-своему: небольшое изменение в высоте – и спокойная река превращается в разрушительный поток; чрезмерный сток от сельских угодий – и русло реки меняется, что, в свою очередь, удлиняет маршруты перевозок.
Так, изучение того, как менялось русло реки в прошлом, может помочь узнать, как оно будет вести себя в будущем: во время оползней, потопов и в процессе эрозии.