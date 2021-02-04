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Наука

Редчайшие стабильные изотопы эйнштейния поведали о его свойствах

National Geographic Россия
04 февраля 2021
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Ученые из лаборатории Беркли
Фото: US Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory
Ученым удалось получить около 200 нанограмм эйнштейния-254.

Эйнштейний представляет собой радиоактивный серебристый металл. Это трансурановый химический элемент с атомным номером 99, открытый в 1952 году и названный в честь великого физика Альберта Эйнштейна.

Как указывают исследователи, на протяжении всего времени с момента открытия изотопы эйнштейния было чрезвычайно трудно изучать. Во многом это связано с чрезвычайной редкостью элемента и очень коротким периодом его полураспада.

Теперь ученые из Национальной лаборатория Лоуренса Беркли Министерства энергетики США собрали достаточно эйнштейния, чтобы конкретизировать важные детали химического состава таинственного элемента и его способности образовывать связи.

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Этот знаменитый институт, более известный как лаборатория Беркли, ответственен за открытие значительной части верхних границ периодической таблицы элементов. Большая часть из них стала результатом работы физика-ядерщика Альберта Гиорсо.

В 1952 году он открыл эйнштейний, изучая последствия взрыва водородной бомбы. Проведенные тогда замеры указали, что период полураспада для самого доступного изотопа этого элемента, эйнштейния-253, составляет около 20 дней, а многие другие его вариации исчезают еще быстрее. Оказалось, что для производства всего одного миллиграмма эйнштейния-253 нужно непрерывно облучать ядерное топливо в сразу нескольких ядерных реакторах на протяжении целого года.

Ведущий автор исследования Ребекка Абергель и ее коллеги сфокусировали свое внимание на получении и изучении свойств более редкого, но стабильного изотопа, эйнштейния-254. Ученым удалось получить около 200 нанограмм эйнштейния-254, облучая другой радиоактивный элемент — кюрий — с помощью нейтронов в ядерном реакторе.

«Это замечательное достижение, что мы смогли поработать с этим небольшим количеством материала и заниматься неорганической химией. Это важно, потому что чем больше мы понимаем его химическое поведение, тем больше мы можем применить это понимание для разработки новых материалов или новых технологий, не обязательно только с эйнштейнием, но и с остальными актинидами», — Ребекка Абергель.

В ходе экспериментов исследователям впервые удалось измерить длину химических связей, соединяющих эйнштейний с атомами кислорода в составе этих молекул, а также раскрыть набор странностей, отличающих этот металл от других актинидов.

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US Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory Кварцевый флакон, содержащий около 300 мкг твердого 253Es

Оказалось, что ионы эйнштейния совершенно иным образом реагировали на облучение светом, чем кюрий, америций и другие «соседи» элемента по периодической таблице. Это говорит о том, что его электроны принципиально иначе взаимодействуют с ядром эйнштейния, что потенциально связано с большими размерами атома.

Эйнштейний находится на грани того, чего мы можем достичь с помощью лабораторной химии, говорят авторы работы. Но чем больше мы узнаем о тяжелых атомах, таких как эйнштейний, тем быстрее растет потенциал для создания гигантов, которые лежат за пределами периодической таблицы.

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