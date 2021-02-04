Редчайшие стабильные изотопы эйнштейния поведали о его свойствах
Эйнштейний представляет собой радиоактивный серебристый металл. Это трансурановый химический элемент с атомным номером 99, открытый в 1952 году и названный в честь великого физика Альберта Эйнштейна.
Как указывают исследователи, на протяжении всего времени с момента открытия изотопы эйнштейния было чрезвычайно трудно изучать. Во многом это связано с чрезвычайной редкостью элемента и очень коротким периодом его полураспада.
Теперь ученые из Национальной лаборатория Лоуренса Беркли Министерства энергетики США собрали достаточно эйнштейния, чтобы конкретизировать важные детали химического состава таинственного элемента и его способности образовывать связи.
Этот знаменитый институт, более известный как лаборатория Беркли, ответственен за открытие значительной части верхних границ периодической таблицы элементов. Большая часть из них стала результатом работы физика-ядерщика Альберта Гиорсо.
В 1952 году он открыл эйнштейний, изучая последствия взрыва водородной бомбы. Проведенные тогда замеры указали, что период полураспада для самого доступного изотопа этого элемента, эйнштейния-253, составляет около 20 дней, а многие другие его вариации исчезают еще быстрее. Оказалось, что для производства всего одного миллиграмма эйнштейния-253 нужно непрерывно облучать ядерное топливо в сразу нескольких ядерных реакторах на протяжении целого года.
Ведущий автор исследования Ребекка Абергель и ее коллеги сфокусировали свое внимание на получении и изучении свойств более редкого, но стабильного изотопа, эйнштейния-254. Ученым удалось получить около 200 нанограмм эйнштейния-254, облучая другой радиоактивный элемент — кюрий — с помощью нейтронов в ядерном реакторе.
В ходе экспериментов исследователям впервые удалось измерить длину химических связей, соединяющих эйнштейний с атомами кислорода в составе этих молекул, а также раскрыть набор странностей, отличающих этот металл от других актинидов.
Оказалось, что ионы эйнштейния совершенно иным образом реагировали на облучение светом, чем кюрий, америций и другие «соседи» элемента по периодической таблице. Это говорит о том, что его электроны принципиально иначе взаимодействуют с ядром эйнштейния, что потенциально связано с большими размерами атома.
Эйнштейний находится на грани того, чего мы можем достичь с помощью лабораторной химии, говорят авторы работы. Но чем больше мы узнаем о тяжелых атомах, таких как эйнштейний, тем быстрее растет потенциал для создания гигантов, которые лежат за пределами периодической таблицы.