Редчайшие стабильные изотопы эйнштейния поведали о его свойствах

Эйнштейний представляет собой радиоактивный серебристый металл. Это трансурановый химический элемент с атомным номером 99, открытый в 1952 году и названный в честь великого физика Альберта Эйнштейна.

Как указывают исследователи, на протяжении всего времени с момента открытия изотопы эйнштейния было чрезвычайно трудно изучать. Во многом это связано с чрезвычайной редкостью элемента и очень коротким периодом его полураспада.

Теперь ученые из Национальной лаборатория Лоуренса Беркли Министерства энергетики США собрали достаточно эйнштейния, чтобы конкретизировать важные детали химического состава таинственного элемента и его способности образовывать связи.