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Наука

Редкий алмаз удалось создать за считанные минуты при комнатной температуре

National Geographic Россия
19 ноября 2020
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Соавтор исследования Синшо Хуан с устройством, используемым для создания выращенных в лаборатории бриллиантов
Фото: ANU
Полученный минерал носит название лонсдейлит.

Пока алмазы образуются в естественной среде в течение миллиардов лет в недрах Земли, где экстремальные давление и температура создают идеальные условия для кристаллизации углерода, ученые работают над менее продолжительными и энергозатратными способами создания драгоценных камней. 

Международной группе исследователей удалось сократить этот процесс до нескольких минут. Они впервые продемонстрировали технику, которая позволяет алмазам формироваться при комнатной температуре. 

Первые в истории алмазы, синтезированные в лаборатории, были получены в 1953 году в Швеции. С тех пор процесс создания синтетических алмазов непрерывно совершенствовался. 

В 2016 году ученые из Австралийского национального университета (ANU) продемонстрировали способ получения алмазов и их более прочной модификации — лонсдейлита — при относительно низкой температуре (400 градусов Цельсия) и давлении в 112 гигапаскалей. 

Австралийские ученые продолжили исследования и теперь представили еще более совершенный способ получения алмазов и лонсдейлита. На этот раз драгоценные камни производились при обычной комнатной температуре и давлении в 80 гигапаскалей, а результат ни в чем не уступил предыдущим опытам.

Как и в предыдущих экспериментах, они использовали так называемую ячейку с алмазной наковальней, которая представляет собой устройство для создания экстремального давления. В наковальне был зажат образец аморфного углерода, который преобразовался в лонсдейлит за считанные минуты.

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ANU Под воздействием деформации в материале образовались полосы, богатые микроскопическими алмазами и лонсдейлитами
«Секрет заключается в том, как мы оказываем давление. Помимо высокого давления, наш углерод испытывает некий «сдвиг», который можно сравнить с силой скручивания или скольжения. Мы думаем, что это позволяет атомам углерода перемещаться на нужные места и образовывать лонсдейлит и обычный алмаз», — Джоди Брэдби, профессор ANU и ведущий автор исследования.

Лонсдейлит, как и алмаз, представляет собой углеродный кристалл, однако обладает еще большей твердостью. В природе этот минерал исключительно редок и встречается в основном в местах падения метеоритов. Команда надеется, что новый метод позволит им производить значительное количество таких искусственных алмазов, в частности лонсдейлита, который, по прогнозам, будет на 58 процентов тверже обычных алмазов.

«Лонсдейлит может использоваться для резки сверхтвердых материалов на горнодобывающих предприятиях», — отмечает Брэдби.

Недавно британский мультимиллионер начал производство алмазов из воздуха. 

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