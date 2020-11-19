Редкий алмаз удалось создать за считанные минуты при комнатной температуре

Пока алмазы образуются в естественной среде в течение миллиардов лет в недрах Земли, где экстремальные давление и температура создают идеальные условия для кристаллизации углерода, ученые работают над менее продолжительными и энергозатратными способами создания драгоценных камней.

Международной группе исследователей удалось сократить этот процесс до нескольких минут. Они впервые продемонстрировали технику, которая позволяет алмазам формироваться при комнатной температуре.

Первые в истории алмазы, синтезированные в лаборатории, были получены в 1953 году в Швеции. С тех пор процесс создания синтетических алмазов непрерывно совершенствовался.

В 2016 году ученые из Австралийского национального университета (ANU) продемонстрировали способ получения алмазов и их более прочной модификации — лонсдейлита — при относительно низкой температуре (400 градусов Цельсия) и давлении в 112 гигапаскалей.