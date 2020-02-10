Редкое заболевание превращает девочку в камень

В индийском штате Чхаттисгарх живет семилетняя девочка Раджешвари (Rajeshwari), страдающая от эпидермолитического ихтиоза: ее руки, ноги и большая часть спины покрыты твердыми наростами, напоминающими чешую.



Ихтиоз считается наследственным заболеванием, но он также может возникать на фоне других отклонений. В его основе лежат нарушения экспрессии генов, кодирующих различные формы кератина. Известно около трех десятков форм ихтиоза; эпидермолитический – один из наиболее тяжелых видов. Людям не только больно ходить или сидеть; из-за сниженного потоотделения они чаще получают тепловые удары, а трещины в коже делают их более уязвимыми для инфекций. В случаях, когда избыток кожи появляется в районе глаз и ушей, это отражается на зрении и слухе. Ихтиоз неизлечим: больные могут лишь облегчать симптомы, но на уход за кожей ежедневно требуется несколько часов.