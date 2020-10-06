Роботы уже здесь

Слову «робот» в этом году исполняется ровно 100 лет: чешский писатель Карел Чапек употребил его в пьесе R.U.R., на целый век задавшей стандарт для машинных утопий и антиутопий. Роботы в пьесе выглядят и ведут себя как люди, делают за них всю работу – и в финале уничтожают род людской.

С тех самых пор воображаемые роботы, от Терминатора до японского Астробоя и дроидов из «Звездных войн», оказывали огромное влияние на роботостроителей и одновременно формировали ожидания широкой публики относительно того, какими должны быть роботы и что они должны уметь делать. Тенсё Гото – монах, представитель школы Риндзай японского дзен-буддизма – встретил меня в Кодай-дзи, киотском храме XVII века.

Увлекаться роботами Гото стал несколько десятилетий назад, когда, прочитав об искусственном разуме, задумался о том, как хорошо было бы воспроизвести в силиконе, пластике и металле самого Будду. С появлением андроидных версий мудрецов, достигших просветления, буддисты могли бы «слышать их слова непосредственно от них самих» – вот о чем мечтал Гото.

Однако, пообщавшись со специалистами по робототехнике из Университета Осаки, Гото узнал, что при сегодняшнем уровне ИИ-технологий невозможно воссоздать даже самый ординарный человеческий разум, не говоря уже о просветленных личностях. Но Гото не отчаялся, а решил довольствоваться тем, что достижимо сегодня.

...Она стоит на территории, принадлежащей храму, в зале с белыми стенами – Каннон, богиня, которая в японском буддизме символизирует сострадание и милосердие. Воплощение богини сделано из металла и силикона. Многие века статуи использовались в храмах и святилищах для того, чтобы привлекать людей и обращать их внимание на постулаты буддистского учения. «Теперь впервые статуя движется», – улыбается Гото.

Майндар – так зовут робота – произносит заранее записанные проповеди энергичным, звучащим не совсем по-человечески женским голосом, делая мягкие жесты руками и поворачивая голову из стороны в сторону, чтобы обвести взглядом аудиторию. Когда ее глаза останавливаются на вас, вы испытываете странное ощущение – но не потому, что чувствуете в этом взгляде разум. Искусственного интеллекта в Майндар нет. Гото надеется, что рано или поздно он появится, и тогда движущаяся статуя сможет вести беседы с людьми и отвечать на их вопросы о религии.

На другом берегу Тихого океана, в ничем не примечательном доме в пригороде Сан-Диего я встретился с человеком, чья задача состоит в том, чтобы предоставить своим клиентам другой способ интимного общения с роботами. Мэтт Макмуллен – генеральный директор компании Abyss Creations, производящей реалистичных, натурального размера секс-кукол. Макмуллен возглавляет команду из программистов, специалистов по робототехнике и спецэффектам, инженеров и дизайнеров, создающих роботов – спутников жизни, которые могут воздействовать не только на половые органы, но и на сердце и разум человека.

Более десяти лет компания изготавливает кукол с силиконовой кожей и стальным скелетом. Стоят они около 4 тысяч долларов. Сегодня, добавив еще 8 тысяч, клиент может получить куклу с робо-головой, начиненной электроникой, которая управляет мимикой и голосом, и с искусственным интеллектом, который можно программировать через приложение на смартфоне. Подобно Сири или Алексе, ИИ-кукла знакомится с пользователем, получая от него (или от нее) команды и вопросы. Ниже шеи кукла пока еще остается просто куклой.

«Сегодня у нас нет настоящего искусственного интеллекта, который был бы похож на разум человека, – признает Макмуллен. – Но, думаю, это вопрос времени».