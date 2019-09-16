Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Роботы захватывают рестораны и отнимают работу у персонала: видео

Анастасия Баринова
16 сентября 2019
53109697_1025579154292633_1432649017088741000_n.jpg
Бангалор, Индия
Фото: robot_restaurant_kovai/Instagram
854.jpg
Куньшань, Китай
Фото: deep black/YouTube
006432.jpg
Мултан, Пакистан
Фото: Wochit Tech/YouTube
Владельцы общепита все чаще «нанимают» роботов вместо людей.

С развитием технологий все больше профессий не нуждается в присутствии человека: множество функций могут выполнять роботы. В числе незаменяемых специальностей – учителя начальной школы или танцев, продюсеры или узкоспециализированные врачи, а вот представители транспортной или клининговой сфер уже лишаются рабочих мест: те становятся механизированными.

В этой же группе риска – общепит. Исключая человеческий фактор, рестораторы экономят на соцпакете и других необходимых выплатах. По подсчетам независимых экспертов, 93-96% обычных поваров и официантов вполне могут быть заменены роботами; шанс сохранить свою работу остается высоким только у шеф-повара. Этот прогноз сделан на будущее, но тенденция видна уже сейчас: рестораны по всему миру активно привлекают роботов как к приготовлению пищи, так и к ее подаче. 

В Пакистане первый в стране робо-ресторан был открыт в городе Мултан: его владелец получил степень по электротехнике в техническом университете Исламабада и решил применить знания в своей пиццерии.

В Китае отдали предпочтение функциональности вместо внешнего облика.

А в Индии создана сеть из четырех подобных ресторанов, где работают человекоподобные и дружелюбные аппараты. Они не только принимают заказ и приносят еду, но также приветствуют посетителей и способны, например, спеть песенку ко дню рождения.

В настоящее время роботы не являются единственными «сотрудниками» заведений общественного питания, но никто не может исключать, что этого не произойдет. Посмотрите на пробы и ошибки японских отелей, где работали только роботы.

/upload/iblock/927/9275dd750303e8e9c0896dbd95ae8386.jpg
Наука
Рекордный танец 1000 роботов: видео
/upload/iblock/0c0/0c0394870f5c1f65c18e775f8cd1b71a.jpg
Наука
Упряжка из роботов Boston Dynamics тянет грузовик: видео
роборыба1.jpeg
Наука
Робот с собственной кровеносной системой – уже реальность
Константин Дебликов, человек-киборг. Фото: Инстаграм Дебликова
Люди планеты
«Если положить руку в костер, этого можно не заметить». Как живет человек-киборг
F2.large.jpg
Человек
Пластик стал ископаемым (и его концентрация удваивается каждые 15 лет)
3cb4f1c1b89049b8af774ba7f2722707.max-2000x1000.jpg
Человек
«Влюбленные из Модены» оказались мужчинами
11497216-3x2-940x627.jpg
Наука
Трупы могут шевелиться: неожиданное открытие сделано в Австралии
fd271054b85948bea21c10ef179581dc.max-2500x1500.jpg
Звери
Медведи все чаще нападают на людей. С чем это связано?
2.jpg
Наука
Чернее некуда: ученые представили материал рекордно черного цвета