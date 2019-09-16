Роботы захватывают рестораны и отнимают работу у персонала: видео

С развитием технологий все больше профессий не нуждается в присутствии человека: множество функций могут выполнять роботы. В числе незаменяемых специальностей – учителя начальной школы или танцев, продюсеры или узкоспециализированные врачи, а вот представители транспортной или клининговой сфер уже лишаются рабочих мест: те становятся механизированными.



В этой же группе риска – общепит. Исключая человеческий фактор, рестораторы экономят на соцпакете и других необходимых выплатах. По подсчетам независимых экспертов, 93-96% обычных поваров и официантов вполне могут быть заменены роботами; шанс сохранить свою работу остается высоким только у шеф-повара. Этот прогноз сделан на будущее, но тенденция видна уже сейчас: рестораны по всему миру активно привлекают роботов как к приготовлению пищи, так и к ее подаче.



В Пакистане первый в стране робо-ресторан был открыт в городе Мултан: его владелец получил степень по электротехнике в техническом университете Исламабада и решил применить знания в своей пиццерии.