Роботы захватывают рестораны и отнимают работу у персонала: видео
С развитием технологий все больше профессий не нуждается в присутствии человека: множество функций могут выполнять роботы. В числе незаменяемых специальностей – учителя начальной школы или танцев, продюсеры или узкоспециализированные врачи, а вот представители транспортной или клининговой сфер уже лишаются рабочих мест: те становятся механизированными.
В этой же группе риска – общепит. Исключая человеческий фактор, рестораторы экономят на соцпакете и других необходимых выплатах. По подсчетам независимых экспертов, 93-96% обычных поваров и официантов вполне могут быть заменены роботами; шанс сохранить свою работу остается высоким только у шеф-повара. Этот прогноз сделан на будущее, но тенденция видна уже сейчас: рестораны по всему миру активно привлекают роботов как к приготовлению пищи, так и к ее подаче.
В Пакистане первый в стране робо-ресторан был открыт в городе Мултан: его владелец получил степень по электротехнике в техническом университете Исламабада и решил применить знания в своей пиццерии.
В Китае отдали предпочтение функциональности вместо внешнего облика.
А в Индии создана сеть из четырех подобных ресторанов, где работают человекоподобные и дружелюбные аппараты. Они не только принимают заказ и приносят еду, но также приветствуют посетителей и способны, например, спеть песенку ко дню рождения.
В настоящее время роботы не являются единственными «сотрудниками» заведений общественного питания, но никто не может исключать, что этого не произойдет. Посмотрите на пробы и ошибки японских отелей, где работали только роботы.