Российские нейрохирурги вживили обезьяне зрительный имплант. Она сможет видеть без глаз

Вживленный нейроимплант носит название Elvis (сокращенно от electronic vision). Он напрямую подает сигнал в ту зону мозга, которая отвечает за зрение. Внешней частью установки является обруч с камерой, с помощью которой картинка транслируется в мозг. То, что можно увидеть с помощью прибора отличается от привычной картинки. Ученые называют это контурным зрением. Пока получаемую картинку можно сравнить со старым телевизором, но ученые работают над качеством.

В ближайшие два года команда проекта планирует установить нейроимплант десяткам обезьян и провести серию поведенческих экспериментов. В одном из них обезьяну заранее, до установки импланта, обучат различать геометрические фигуры. Затем, после установки электродов в зрительную кору головного мозга, животное будет выполнять то же упражнение, но с завязанными глазами – с помощью электронного зрения. Отмечается, что все испытания проходят с соблюдением международных этических норм.

По прогнозам команды проекта, операция по установке нейроимпланта людям станет широко доступна в России в 2027 году.

Исследования с попытками вернуть зрение с помощью имплантов идут с 70-х годов ХХ века. Так в октябре прошлого года сообщалось о том, что женщина, полностью ослепшая 16 лет назад, смогла различить объекты и буквы с помощью импланта и камеры и даже сыграла в видеоигру. После операции у нее не было никаких осложнений, поэтому ученые сделали вывод, что имплант не нарушает работу мозга.