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Наука

Российские нейрохирурги вживили обезьяне зрительный имплант. Она сможет видеть без глаз

National Geographic Россия
27 января 2022
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Фото: Лаборатория «Сенсор-Тех»
Ученые обещают, что в будущем эта технология поможет возвращать зрение людям.

Ученые впервые установили российский зрительный нейроимплант обезьяне. Первая операция состоялась на базе НИИ медицинской приматологии в Сочи. В головной мозг животного установили чип — матрицу с электродами. Для проведения испытаний выбрали шестилетнего самца павиана. Животное является зрячим. 

Операция длилась два часа. Ее вместе с нейрофизиологом, анестезиологами и ветеринарными врачами провел нейрохирург Артур Биктимиров, который занимается сложнейшими операциями на головном мозге уже 16 лет. По словам директора лаборатории Дениса Кулешова, этап доклинических испытаний прошел успешно, и теперь ученые находятся всего в нескольких шагах от начала исследований с участием незрячих добровольцев.

«Наша задача заключалась не только в тестировании техники и электродов, важно было отработать и хирургические нюансы. Электроды, которые мы поставили, разработаны при участии специалистов Сеченовского университета. На дальнейших этапах мы будем проверять, как работает электронное зрение у животных, могут ли они видеть с завязанными глазами, только при помощи импланта. Мы рассчитываем, что испытания на животных продлятся до конца 2023 года», – Денис Кулешов.

Вживленный нейроимплант носит название Elvis (сокращенно от electronic vision). Он напрямую подает сигнал в ту зону мозга, которая отвечает за зрение. Внешней частью установки является обруч с камерой, с помощью которой картинка транслируется в мозг. То, что можно увидеть с помощью прибора отличается от привычной картинки. Ученые называют это контурным зрением. Пока получаемую картинку можно сравнить со старым телевизором, но ученые работают над качеством.

В ближайшие два года команда проекта планирует установить нейроимплант десяткам обезьян и провести серию поведенческих экспериментов. В одном из них обезьяну заранее, до установки импланта, обучат различать геометрические фигуры. Затем, после установки электродов в зрительную кору головного мозга, животное будет выполнять то же упражнение, но с завязанными глазами – с помощью электронного зрения. Отмечается, что все испытания проходят с соблюдением международных этических норм.

По прогнозам команды проекта, операция по установке нейроимпланта людям станет широко доступна в России в 2027 году. 

Исследования с попытками вернуть зрение с помощью имплантов идут с 70-х годов ХХ века. Так в октябре прошлого года сообщалось о том, что женщина, полностью ослепшая 16 лет назад, смогла различить объекты и буквы с помощью импланта и камеры и даже сыграла в видеоигру. После операции у нее не было никаких осложнений, поэтому ученые сделали вывод, что имплант не нарушает работу мозга.

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