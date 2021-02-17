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Наука

Российские ученые ищут древние вирусы в окаменелостях животных, найденных в вечной мерзлоте

National Geographic Россия
17 февраля 2021
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Фото: s-vfu.ru
Исследователи планируют начать развитие палеовирусологии в России.

Российские ученые намереваются раскрыть неизвестные доисторические вирусы возрастом до 50 тысяч лет путем извлечения биологического материала из останков древних животных, замороженных в вечной мерзлоте.

Исследование возглавляют ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутск) и научного центра «Вектор». Основным объектом изучения станут мягкие ткани, анализ которых поможет получить данные по всему биоразнообразию микроорганизмов в пробе.

«Мы хотим найти палеовирусы, которые позволят начать развитие палеовирусологии в России и проводить передовые исследования в области изучения эволюции вирусов. <…> Если нуклеиновые кислоты не подвергнутся деструкции, мы сможем получить данные об их составе и установить, как он менялся, каким было эволюционное развитие событий. Мы сможем получить те значимые тенденции, которые определяют текущую ситуацию, и возможность определить эпидемиологический потенциал ныне существующих инфекционных агентов», — Олеся Охлопкова, соавтор исследования.

По словам Охлопковой, ученые надеются понять важные тенденции в развитии вирусов доисторических времен, чтобы определить «эпидемиологический потенциал существующих в настоящее время инфекционных агентов».

Как сообщает Daily Mail, исследователи взяли около 100 образцов у древних животных, в том числе хранящихся в Музее мамонта им. П.А Лазарева в Якутске.

«Также в рамках проекта будут исследоваться другие животные мамонтовой фауны — Омолойский лось, Малоляховский мамонт, Туматские собаки, древняя куропатка, различные грызуны, зайцеобразные и другие. Это находки, которые были найдены в течение последних десяти лет, по ним были проведены только бактериологические исследования, по палеовирусам исследования проводим впервые», — говорит Максим Чепрасов, директор Музея мамонта.

Заведующий экспозиционным отделом музея Сергей Фёдоров добавил, что находки хранятся в специальном холодильнике-контейнере при температуре от -16 до -18 градусов. Всего в музее представлены более 20 видов древних находок.

«С научным центром «Вектор» Музей мамонта имеет давние связи. Еще в начале двухтысячных годов специалисты ГНЦ «Вектор» приезжали к нам и совместно работали над образцами. Технологии не стоят на месте, и при помощи новых методов исследования мы надеемся, что на наших объектах будут найдены палеовирусы и нас впереди ожидают интересные открытия в мире вирусов», — Сергей Фёдоров.

Одновременно с этим ученые Института экспериментальной медицины министерства науки и высшего образования (ИЭМ) начали формировать базу вирусов, собранных в Арктике и Антарктике, чтобы впоследствии применять их для борьбы с устойчивыми к антибиотикам супербактериям. Об этом сообщил заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов ИЭМ доктор медицинских наук Артемий Гончаров.

«Наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, судя по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты — Арктикой и Антарктикой, это могут быть основные поставщики высокоэффективных бактериофагов.

Исследования, которые сейчас проводит наш коллектив, позволили нам сформировать коллекцию бактериофагов, своего рода биологический банк штаммов бактериофагов, и следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективны эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и, в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены бактериями с множественной и экстремальной устойчивостью к антибиотикам», — заявил Гончаров.

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Сейчас группа ученых ИЭМ принимает участие международном проекте, в рамках которого будут изучаться микроорганизмы в многолетней мерзлоте Якутии, возраст которой превышает 200 тысяч лет.

Палеовирусология — это изучение вирусов, которые существовали в прошлом, но впоследствии вымерли. Вирусы не могут оставить после себя физические окаменелости, поэтому для реконструкции прошлого используются косвенные доказательства. Например, вирусы могут вызывать эволюцию своих хозяев, и признаки этой эволюции могут быть обнаружены и интерпретированы в наши дни.

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