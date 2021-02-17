Российские ученые ищут древние вирусы в окаменелостях животных, найденных в вечной мерзлоте

Российские ученые намереваются раскрыть неизвестные доисторические вирусы возрастом до 50 тысяч лет путем извлечения биологического материала из останков древних животных, замороженных в вечной мерзлоте.
Исследование возглавляют ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутск) и научного центра «Вектор». Основным объектом изучения станут мягкие ткани, анализ которых поможет получить данные по всему биоразнообразию микроорганизмов в пробе.
По словам Охлопковой, ученые надеются понять важные тенденции в развитии вирусов доисторических времен, чтобы определить «эпидемиологический потенциал существующих в настоящее время инфекционных агентов».
Как сообщает Daily Mail, исследователи взяли около 100 образцов у древних животных, в том числе хранящихся в Музее мамонта им. П.А Лазарева в Якутске.
Russia scientists 'are trying to extract prehistoric viruses from 50,000-year-old animal caracasses' https://t.co/5xf6bCq557— Daily Mail Online (@MailOnline) February 17, 2021
«Также в рамках проекта будут исследоваться другие животные мамонтовой фауны — Омолойский лось, Малоляховский мамонт, Туматские собаки, древняя куропатка, различные грызуны, зайцеобразные и другие. Это находки, которые были найдены в течение последних десяти лет, по ним были проведены только бактериологические исследования, по палеовирусам исследования проводим впервые», — говорит Максим Чепрасов, директор Музея мамонта.
Заведующий экспозиционным отделом музея Сергей Фёдоров добавил, что находки хранятся в специальном холодильнике-контейнере при температуре от -16 до -18 градусов. Всего в музее представлены более 20 видов древних находок.
Одновременно с этим ученые Института экспериментальной медицины министерства науки и высшего образования (ИЭМ) начали формировать базу вирусов, собранных в Арктике и Антарктике, чтобы впоследствии применять их для борьбы с устойчивыми к антибиотикам супербактериям. Об этом сообщил заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов ИЭМ доктор медицинских наук Артемий Гончаров.
«Наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, судя по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты — Арктикой и Антарктикой, это могут быть основные поставщики высокоэффективных бактериофагов.
Исследования, которые сейчас проводит наш коллектив, позволили нам сформировать коллекцию бактериофагов, своего рода биологический банк штаммов бактериофагов, и следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективны эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и, в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены бактериями с множественной и экстремальной устойчивостью к антибиотикам», — заявил Гончаров.
Сейчас группа ученых ИЭМ принимает участие международном проекте, в рамках которого будут изучаться микроорганизмы в многолетней мерзлоте Якутии, возраст которой превышает 200 тысяч лет.
Палеовирусология — это изучение вирусов, которые существовали в прошлом, но впоследствии вымерли. Вирусы не могут оставить после себя физические окаменелости, поэтому для реконструкции прошлого используются косвенные доказательства. Например, вирусы могут вызывать эволюцию своих хозяев, и признаки этой эволюции могут быть обнаружены и интерпретированы в наши дни.