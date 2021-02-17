Российские ученые ищут древние вирусы в окаменелостях животных, найденных в вечной мерзлоте

Одновременно с этим ученые Института экспериментальной медицины министерства науки и высшего образования (ИЭМ) начали формировать базу вирусов, собранных в Арктике и Антарктике, чтобы впоследствии применять их для борьбы с устойчивыми к антибиотикам супербактериям. Об этом сообщил заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов ИЭМ доктор медицинских наук Артемий Гончаров.

«Наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, судя по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты — Арктикой и Антарктикой, это могут быть основные поставщики высокоэффективных бактериофагов.

Исследования, которые сейчас проводит наш коллектив, позволили нам сформировать коллекцию бактериофагов, своего рода биологический банк штаммов бактериофагов, и следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективны эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и, в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены бактериями с множественной и экстремальной устойчивостью к антибиотикам», — заявил Гончаров.