Российские ученые нашли в морской плесени противоядие от высокотоксичного гербицида

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова (ТИБОХ) обнаружили, что биологически активные соединения из морского плесневого гриба Penicillium dimorphosporum защищают клетки от высокотоксичного гербицида параквата, против которого не существует противоядия. Кроме того, соединения, возможно, способны усиливать действие некоторых лекарств.

Паракват ― высокотоксичное для животных и человека соединение-гербицид. Около сотни стран, в том числе США, используют его для обработки посевов и борьбы с сорняками. В десятках стран, включая Россию, использовать ядовитое соединение запрещено. Проблема отравления людей паракватом широко известна в Индии. Крестьяне, которые работают на полях, рискуют получить опасную дозу вещества и погибнуть.

Специалисты ДВФУ вместе с российскими и зарубежными коллегами установили, что соединения из плесневого гриба Penicillium dimorphosporum могут защитить от воздействия параквата. Эксперимент провели на клеточной линии нейробластомы. По происхождению это опухолевые клетки, на которых изучают нейропротекторную активность потенциальных лекарственных средств.