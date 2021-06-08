Российские ученые оживили существ, замороженных 24 000 лет назад

Коловратки — это крошечные беспозвоночные, живущие в водоемах по всему миру. Их способности выживать в самых экстремальных условиях поражают. Предыдущие исследования и эксперименты показали, что они могут годами выживать в состоянии криптобиоза, при котором в организме наступает пауза во всех биологических функциях.

Кроме того, они могут переносить и сильные продолжительные засухи. Ключ к их способностям лежит в умении «высушивать» себя. Исследования показали, что при недостатке воды коловратки быстро выводят все ее остатки из своих клеток и вырабатывают вещества, с помощью которых можно пережить подобную форму анабиоза и вернуться к жизни после того, как засуха кончится.

Образец вечной мерзлоты с коловратками был собран на глубине 3,5 метра под землей на реке Алазея, впадающей в Восточно-Сибирское море. Этот образец содержал богатые льдом суглинки позднего плейстоцена. Радиоуглеродное датирование показало, что образцу около 24 тысяч лет.