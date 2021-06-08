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«Дикая природа России»
Наука

Российские ученые оживили существ, замороженных 24 000 лет назад

National Geographic Россия
08 июня 2021
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Фото: Michael Plewka
Они «спали» в вечной мерзлоте в Сибири.

Международная группа биологов под руководством ученых из России оживила нескольких червей-коловраток, которые более 24 тысяч лет назад оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии. Животные не только возродились, но и сумели размножиться, что позволяет предположить наличие механизма, с помощью которого многоклеточные могут избежать повреждения клеток во время криптобиоза.

«Пока это самое надежное свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить десятки тысяч лет в состоянии, когда их обмен веществ останавливается практически полностью», – Станислав Малявин, соавтор исследования из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.

Коловратки — это крошечные беспозвоночные, живущие в водоемах по всему миру. Их способности выживать в самых экстремальных условиях поражают. Предыдущие исследования и эксперименты показали, что они могут годами выживать в состоянии криптобиоза, при котором в организме наступает пауза во всех биологических функциях. 

Кроме того, они могут переносить и сильные продолжительные засухи. Ключ к их способностям лежит в умении «высушивать» себя. Исследования показали, что при недостатке воды коловратки быстро выводят все ее остатки из своих клеток и вырабатывают вещества, с помощью которых можно пережить подобную форму анабиоза и вернуться к жизни после того, как засуха кончится.

Образец вечной мерзлоты с коловратками был собран на глубине 3,5 метра под землей на реке Алазея, впадающей в Восточно-Сибирское море. Этот образец содержал богатые льдом суглинки позднего плейстоцена. Радиоуглеродное датирование показало, что образцу около 24 тысяч лет. 

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Из нескольких десятков коловраток, найденных в образцах, многие снова проявили активность после оттаивания и даже начали воспроизводиться с помощью бесполого партеногенеза. Таким образом коловратки дали потомство, которое моложе их самих на десятки тысяч лет.

Их присутствие в замороженном образце было подтверждено поиском генетического материала в вечной мерзлоте и сравнением древних коловраток с современными видами.

Разморозив коловраток, ученые решили проверить, перенесут ли они повторную заморозку. Они произвольно отобрали 144 особи и снова заморозили их при температуре -15 °C.

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«Воскрешенные животные хорошо перенесли повторную заморозку — при том, что многие современные виды коловраток этого не умеют, поскольку их клетки разрушаются в результате формирования кристаллов льда», — пишут исследователи.

Анализ генома показал, что древние якутские коловратки наиболее близки к современному виду Adineta vaga. Его представители встречаются на территории Бельгии и соседних стран.

«Мы реализовали давнюю мечту писателей-фантастов — открыли свидетельства того, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть его к жизни. Конечно, подобную процедуру пока нельзя осуществить для более сложных организмов, однако мы сделали большой шаг к этому, перейдя от микробов к животным, у которых есть кишечник и мозг», — заключил Малявин.

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