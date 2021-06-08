Российские ученые оживили существ, замороженных 24 000 лет назад

Международная группа биологов под руководством ученых из России оживила нескольких червей-коловраток, которые более 24 тысяч лет назад оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии. Животные не только возродились, но и сумели размножиться, что позволяет предположить наличие механизма, с помощью которого многоклеточные могут избежать повреждения клеток во время криптобиоза.
Коловратки — это крошечные беспозвоночные, живущие в водоемах по всему миру. Их способности выживать в самых экстремальных условиях поражают. Предыдущие исследования и эксперименты показали, что они могут годами выживать в состоянии криптобиоза, при котором в организме наступает пауза во всех биологических функциях.
Кроме того, они могут переносить и сильные продолжительные засухи. Ключ к их способностям лежит в умении «высушивать» себя. Исследования показали, что при недостатке воды коловратки быстро выводят все ее остатки из своих клеток и вырабатывают вещества, с помощью которых можно пережить подобную форму анабиоза и вернуться к жизни после того, как засуха кончится.
Образец вечной мерзлоты с коловратками был собран на глубине 3,5 метра под землей на реке Алазея, впадающей в Восточно-Сибирское море. Этот образец содержал богатые льдом суглинки позднего плейстоцена. Радиоуглеродное датирование показало, что образцу около 24 тысяч лет.
Из нескольких десятков коловраток, найденных в образцах, многие снова проявили активность после оттаивания и даже начали воспроизводиться с помощью бесполого партеногенеза. Таким образом коловратки дали потомство, которое моложе их самих на десятки тысяч лет.
Их присутствие в замороженном образце было подтверждено поиском генетического материала в вечной мерзлоте и сравнением древних коловраток с современными видами.
Разморозив коловраток, ученые решили проверить, перенесут ли они повторную заморозку. Они произвольно отобрали 144 особи и снова заморозили их при температуре -15 °C.
«Воскрешенные животные хорошо перенесли повторную заморозку — при том, что многие современные виды коловраток этого не умеют, поскольку их клетки разрушаются в результате формирования кристаллов льда», — пишут исследователи.
Анализ генома показал, что древние якутские коловратки наиболее близки к современному виду Adineta vaga. Его представители встречаются на территории Бельгии и соседних стран.
«Мы реализовали давнюю мечту писателей-фантастов — открыли свидетельства того, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть его к жизни. Конечно, подобную процедуру пока нельзя осуществить для более сложных организмов, однако мы сделали большой шаг к этому, перейдя от микробов к животным, у которых есть кишечник и мозг», — заключил Малявин.