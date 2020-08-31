Российские ученые пробурили самую высокогорную скважину в Европе

Быстрые климатические изменения и растущая антропогенная нагрузка отражаются на динамике таяния высокогорных ледников — природных палеоклиматических архивов, содержащих информацию о составе воздуха, которым дышало все живое за несколько веков до нас. С целью сохранения этой информации для будущих поколений ученых, а также для анализа состава льда гляциологи Института географии РАН провели серию бурений на ледниках Северного Кавказа.

«По сравнению со скважиной, пробуренной нами в 2009 году на Западном плато Эльбруса, здесь, в кратере Восточной вершины, мы ожидаем зафиксировать более древний лед — возможно, самый древний на Кавказе, — говорит Владимир Михаленко. — Связано это с тем, что точка бурения этого года расположена на 500 м выше предыдущих, температуры здесь ощутимо ниже, во время бурения ночные морозы достигали –24 градусов Цельсия. Из-за этого течение льда и продолжительность полного оборота массы в леднике незначительны. Возраст льда придонных слоев, по нашим оценкам, может превысить 2000 лет».

Глубина пробуренной от поверхности ледника до его ложа скважины составила 96 метров. На всем ее протяжении учеными был отобран непрерывный ледниковый керн, который 31 августа на специальной холодильной машине будет доставлен в Москву, в «холодное сердце» Института географии РАН — специально оборудованное хранилище. А также в лаборатории, где после нарезки на пластинки толщиной 120 микрон будет изучен при помощи современных аналитических методов. Определение изотопного и химического состава, концентрации микрочастиц и несгоревшего углерода позволят выполнить реконструкции температуры воздуха, атмосферных осадков, а также концентрации парниковых газов (метана и диоксида углерода) за последние 2000 лет. Новые косвенные палеоклиматические данные по Северному Кавказу будут сопоставлены с результатами численного моделирования климата в рамках программ PMIP3/CMIP5.