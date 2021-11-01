Российские ученые создали алюминиевый сплав, выдерживающий температуру 400 °C

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами МГТУ им. Г.И. Носова, СФУ и НИЦ «Курчатовский институт» разработали недорогой сплав алюминия, выдерживающий температуру до 400 °C, что на 100-150 °С выше, чем у существующих аналогов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Alloys and Compounds.

Алюминий широко применяется в авиастроении, автомобилестроении, электронике и других отраслях, так как он сам и большинство сплавов на его основе имеют высокую коррозионную стойкость практически в любых средах – в атмосфере, воде морской и пресной, растворах многих химикатов и в большинстве пищевых продуктов. А также обладают низким удельным весом, хорошей тепло- и электропроводностью.

Благодаря этим качествам – коррозионной стойкости и тепло- и электропроводности – проволока из алюминиевых сплавов может стать эффективной заменой дорогим и тяжелым проводникам на основе меди, применяемым сегодня. Ее использование в летательных аппаратах, скоростном железнодорожном транспорте и другой технике позволит заметно снизить их масса-габаритные характеристики, обеспечив тем самым значительную экономию топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу. Однако методы получения таких сплавов и элементной базы из них сегодня крайне недешевы и весьма трудоемки.

Ученые НИТУ «МИСиС» предложили структуру нового сплава на основе алюминия, а также технологию для производства из него проволоки. По словам разработчиков, материал отличается от аналогов сравнительно низкой стоимостью, простотой изготовления и рядом уникальных физических свойств.