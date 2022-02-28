Российские ученые создали противораковые композиты из березовой коры

Новое вещество также обогатили экстрактом из древесины лиственницы.

Российские ученые создали новые противораковые композиты из березовой коры. Разработкой занимались специалисты из ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Основой композитов стал дипропионат бетулина — эфир бетулина и пропионовой кислоты. Это вещество применяется для лечения множества заболеваний, включая рак, однако ранее его использование осложнялось плохим взаимодействием с водой. Поэтому специалисты из Красноярска и Новосибирска создали композит, который растворяется в воде и может уничтожать раковые клетки. Причем дипропинат бетулина в этом плане оказался даже эффективнее.

Для того, чтобы улучшить характеристики дипропината бетулина, его «обогатили» полисахаридом арабиногалактаном, который добывается из древесины лиственницы и обладает как обеззараживающим, так и стимулирующим иммунитет эффектом. А чтобы композит быстрее растворялся в воде, его изготовили в форме порошка и тонких пленок — оба варианта отличаются прекрасной растворимостью.

Специалисты оценивали противораковую активность композита по тому, насколько этот материал способен активировать гибель клеток рака легкого линии A549 в клетках организма человека. Как оказалось, противоопухолевое действие всех полученных композитов в несколько раз выше, чем у чистого бетулина.

«При этом материал в виде пленок лучше всех справлялся с поставленной задачей, хотя содержание активного вещества в нем было в 4-5 раз меньше, чем в других композитах», — отметили в ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН».

Ранее сообщалось, что исследователи из Принстонского университета открыли соединение, нацеленное на ген, являющийся центральным звеном в метастазах многих основных видов рака.