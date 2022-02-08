Российские ученые в Антарктиде извлекли лед, которому 567 тысяч лет

Древние образцы были взяты из толщи над подледниковым озером Восток.

Российские ученые смогли извлечь лед возрастом 567 тысяч лет из ледяной толщи над подледниковым озером Восток в Антарктиде — об этом заявили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

«Специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на антарктической станции Восток успешно подняли с глубины 3453 метра ледяной керн возрастом 567 тысяч лет. В следующем году ученые рассчитывают получить из нижних слоев ледника образцы возрастом более одного миллиона лет», — говорится в сообщении ААНИИ.

Как отмечают в институте, за время экспедиции ученые добыли 133,63 метра ледового керна. Но цель проекта — прохождение ледяного слоя на глубине до 3,61 километра, где залегает лед возрастом до 1,2 миллиона лет.

«По ледяным кернам можно точно реконструировать температурный режим, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, определить содержание парниковых газов. Мы сможем сделать выводы о биологических, исторических и даже экономических изменениях в жизни нашей цивилизации. Но главное, мы сможем выстроить модели будущих возможных климатических колебаний на планете», — рассказал директор ААНИИ Александр Макаров.

Российские исследователи намерены завершить бурение древнего льда на станции «Восток» к марту 2023 года. Станция расположена в районе подледникового озера Восток в Антарктиде.

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В феврале 2012 года российские исследователи впервые в истории человечества смогли пробурить антарктический ледовый щит и достигнуть поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.

Исследователи получили уникальный материал — керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера Восток. Изучение этих образцов принесло научные результаты мирового значения: они внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового антарктического водоема.

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