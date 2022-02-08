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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Российские ученые в Антарктиде извлекли лед, которому 567 тысяч лет

National Geographic Россия

Фото: forestspider | фотохостинг Nat-geo.ru

Фото: forestspider | фотохостинг Nat-geo.ru

Древние образцы были взяты из толщи над подледниковым озером Восток.

Российские ученые смогли извлечь лед возрастом 567 тысяч лет из ледяной толщи над подледниковым озером Восток в Антарктиде — об этом заявили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

«Специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на антарктической станции Восток успешно подняли с глубины 3453 метра ледяной керн возрастом 567 тысяч лет. В следующем году ученые рассчитывают получить из нижних слоев ледника образцы возрастом более одного миллиона лет», — говорится в сообщении ААНИИ.

Как отмечают в институте, за время экспедиции ученые добыли 133,63 метра ледового керна. Но цель проекта — прохождение ледяного слоя на глубине до 3,61 километра, где залегает лед возрастом до 1,2 миллиона лет.

«По ледяным кернам можно точно реконструировать температурный режим, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, определить содержание парниковых газов. Мы сможем сделать выводы о биологических, исторических и даже экономических изменениях в жизни нашей цивилизации. Но главное, мы сможем выстроить модели будущих возможных климатических колебаний на планете», — рассказал директор ААНИИ Александр Макаров.

Российские исследователи намерены завершить бурение древнего льда на станции «Восток» к марту 2023 года. Станция расположена в районе подледникового озера Восток в Антарктиде.

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В феврале 2012 года российские исследователи впервые в истории человечества смогли пробурить антарктический ледовый щит и достигнуть поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.

Исследователи получили уникальный материал — керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера Восток. Изучение этих образцов принесло научные результаты мирового значения: они внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового антарктического водоема.

Почитайте о древних альпийских кернах, которые отвезли на хранение в Антарктиду.

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