Крошечные вкрапления в капельках янтаря, легко не заметить. Но стоит приглядеться – и вам откроются удивительные миры.

Есть много способов заглянуть в далекое прошлое: радиоуглеродный анализ, исследование окаменелостей, кернов – образцов горных пород или древнего льда. Но, наверное, самый наглядный и увлекательный способ – это изучение инклюзов в янтаре.

Десятки миллионов лет назад мелкие существа и растения прилипали к вязкой смоле и навсегда оставались в ней, со временем покрываясь все новыми слоями янтаря. Казалось бы, изучать такие образцы – одно удовольствие! Но есть нюансы.

Ученые смотрят на инклюзы сквозь толщу янтаря, словно через желтые очки с мутными стеклами. И, как правило, удовлетворяются теми возможностями, которые им предоставляют обычные приборы для съемок.

Муха, вероятно, зеленушка (Dolichopodidae) в капле янтаря. Длина тела 3 миллиметра. Фото: Михаил Грибков

Но что, если есть метод увидеть прошлое в его натуральных цветах и без искажений? Российский фотограф, инженер-физик Михаил Грибков разработал такой способ.

Магия в деталях: нейтрализовав желтый цвет янтаря за счет специального освещения и особой настройки светофильтров, а также используя микроскопные объективы очень высокой детализации, можно получить красивейшие фотографии.