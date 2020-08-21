Россия откроет круглогодичную станцию в Антарктиде

«Наши полярники работают ежегодно на пяти станциях и пяти сезонных полевых базах. За прошедшие 10 лет российскими учеными были сделаны важнейшие исследования роли Антарктики в глобальном изменении климата, а также подледникового озера Восток. Крайне важно, что российские антарктические станции и сезонные полевые базы постепенно переоснащаются автоматическими метеорологическими станциями нового поколения, современным оборудованием для проведения научных исследований», — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

В настоящее время на территории континента находятся семь российских станций. Станция «Русская», которую предстоит модернизировать, была основана в 1980 году. Она расположена в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд, на небольшом выходе коренных пород у мыса Беркс. В 1990 году станция была законсервирована, а затем временно расконсервирована 53-й сезонной Российской антарктической экспедицией для проведения сезонных работ во время антарктического лета 2007—2008 годов.

Сезонные работы 2020–2021 годов планируется начать в декабре следующего года. 10–12 человек прилетит на станцию на самолете «Турбобаслер» международной авиакомпании, базирующейся в Кейптауне, чтобы успеть хорошо подготовить станцию к зимовке. Зимовочный состав прибудет на одном из судов Российской антарктической экспедиции (РАЭ) в феврале 2021 года. В 2022 году на станции планируется возвести наземный комплекс ГЛОНАСС.

После возвращения «Русской» в строй на станции будут проводиться метеорологические наблюдения, изучение геофизики верхней атмосферы — магнитосферы и ионосферы, магнитных бурь, геологические и биологические исследования.