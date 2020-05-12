Россия установила на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне

«Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Он является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения, разработка которого была начата в сентябре 2017 года.

Комплекс сверхглубоководного погружения способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Свое название он получил в честь научно-исследовательского судна «Витязь», которое на протяжении почти 20 лет являлось флагманом экспедиционного флота СССР.

В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.