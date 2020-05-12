Россия установила на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне
Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики аппарата зафиксировали глубину 10 028 метров, сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Аппаратом проведено картографирование, фото и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более 3 часов. Кроме того, «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
«Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Он является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения, разработка которого была начата в сентябре 2017 года.
Комплекс сверхглубоководного погружения способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Свое название он получил в честь научно-исследовательского судна «Витязь», которое на протяжении почти 20 лет являлось флагманом экспедиционного флота СССР.
В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.
Впервые в мире автономный аппарат "Витязь"— ФПИ (@fpi_russia) May 12, 2020
достиг дна Марианской впадины pic.twitter.com/bRb39nWoKC
Оборудование позволяет аппарату производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб, гидролокационную съемку рельефа дна, осуществлять измерения гидрофизических параметров морской среды.
В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko и Nereus, аппарат «Витязь» функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи.
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