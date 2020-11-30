Российские ученые предложили альтернативу таблице Менделеева

Периодическая таблица элементов, созданная главным образом выдающимся русским химиком Дмитрием Менделеевым (1834–1907), в прошлом году отметила свое 150-летие. Трудно переоценить ее важность как организующего принципа в химии — все начинающие химики знакомятся с ней с самых ранних этапов своего образования.

К концу XVIII века ученые четко понимали разницу между элементом и соединением: элементы химически неделимы (например, водород, кислород), тогда как соединения состояли из двух или более элементов в комбинации, обладающих свойствами, совершенно отличными от составляющих их элементов.

К началу XIX века появились хорошие косвенные доказательства существования атомов. А к 1860-м годам можно было перечислять известные элементы в порядке их относительной атомной массы: например, водород — 1, а кислород — 16.

Кроме того, химики знали, что некоторые элементы имеют довольно похожие химические свойства: например, литий, натрий и калий или хлор, бром и йод. Казалось, что-то повторяется, и, помещая химически похожие элементы рядом друг с другом, можно было построить двухмерную таблицу. Так родилась таблица Менделеева.

Важно отметить, что периодическая таблица Менделеева была получена эмпирическим путем на основе наблюдаемого химического сходства определенных элементов. Только в начале ХХ века, после того, как была установлена ​​структура атома и после развития квантовой теории, появилось теоретическое понимание его структуры.