С помощью солнечных батарей можно получать воду из воздуха в пустыне. Как?

Ученые изобрели гидрогель, способный активно поглощать пары жидкости.

Ученые разработали специальное покрытие для солнечных батарей, которое позволяет извлекать воду из сухого воздуха пустыни. Результаты испытаний, проведенных физиками в Саудовской Аравии, опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science.

«Многие на этой планете до сих пор не имеют доступа к чистой питьевой воде, живут в областях с засушливым климатом. Этот прибор позволит извлекать воду из воздуха, используя для этого бросовую тепловую энергию», – рассказал профессор Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Тувале (Саудовская Аравия) Ван Пэн.

Приборы, способные извлекать воду из воздуха пустынь, представляют собой концентраторы солнечного света, энергия которого используется для извлечения паров воды из пористых наночастиц. За последние 10 лет физики создали несколько подобных устройств.

Профессор Ван Пэн вместе с коллегами выяснил, что таким же образом можно использовать гидрогель, содержащий множество пустот, частично заполненных жидкостью. Это пористый, но при этом прозрачный материал, способный активно поглощать пары воды. Гидрогель можно наносить на поверхность солнечных батарей – тогда он будет одновременно защищать их и охлаждать по мере испарения воды, накопленной за ночь.

Фото: cell.com

Ученые уже проверили работу такого покрытия на площадке, расположенной в одном из самых засушливых регионов Саудовской Аравии. Гидрогель понизил температуру солнечных батарей на 17 градусов, тем самым повысив эффективность их работы почти на 10%. Кроме того, покрытие выработало около трех литров воды в месяц на одну панель – этого хватило, чтобы поддержать рост небольшой плантации шпината.

Исследователи считают, что такое открытие станет полезным для продвижения комбинированных источников электроэнергии и воды в засушливых регионах мира и поспособствует их установке на небольших островах в Мировом океане, где нет водоемов с пресной водой.

Ранее ученые выяснили, что скорость изменения климата на планете побила все рекорды.