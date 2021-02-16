Самая быстрая клешня на дне океана: удивительный бокоплав

Бокоплавы, или разноногие — это крохотные ракообразные размерами менее 10 мм, распространенные в океане. И теперь у них обнаружились необычные способности. Исследователи из морской лаборатории Дюкского университета в Северной Каролине изучили кроху-бокоплава Dulichiella cf. appendiculata. Оказалась, что это кроха размером с семечку многократно щелкает своей громадной (по отношению к телу) клешней в 10 000 раз быстрее, чем моргает человеческий глаз. Даже амые технологически продвинутые роботы мира проиграют в соревновании с крошечным рачком в отношении скорости.

Ложная клешня, которая у самцов расположена только с одной стороны тела, и без того удивительная штука — она составляет около 30% массы взрослой особи. Когда бокоплав сверхбыстро щелкает клешней, раздается едва слышный щелчок, создавая водяные струи, а иногда и крохотные пузырьки из-за быстрых изменений давления воды — явление, известное как кавитация. По словам Сары Лонго, которая изучала разноногих в рамках своих исследований в Дюкском университете, уникальным этот сверхбыстрый механизм делают три вещи: крохотный размер бокоплавов, тот факт, что они живут в воде, и многократность их движений клешней. Други животные могут двигаться с подобной скоростью, но никому не приходится делать это в таких затрудненных условиях, как бокоплавам. Например, челюсти муравьев-дракул действуют быстрее, но им не приходится щелкать челюстями в воде. Некоторые креветки двигаются со сравнительной скоростью как раз в водной стихии, но они намного крупнее бокоплавов, а медузы выстреливают своими стрекательными клетками с большей скоростью, но лишь один раз.

Исследование скоростных бокоплавов опубликовано в Current Biology.