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Наука

Самая древняя жемчужина в мире найдена в ОАЭ

22 октября 2019
«Жемчужина Абу-Даби»
Фото: Abu Dhabi's Department of Culture and Tourism
Уже через несколько дней красавицу выставят на всеобщее обозрение в Лувре Абу-Даби.

Жемчужина размером менее сантиметра в диаметре была найдена на неолитической стоянке острова Морава, недалеко от побережья Абу-Даби. Она находилась в слоях возрастом 5800-5600 лет.

Исследователи полагают, что уже в ту эпоху жемчужины использовались как украшения и попадали в категорию роскоши.

«Жемчужина Абу-Даби» – это потрясающая находка, свидетельствующая о древнем происхождении нашего взаимодействия с морем. Остров Марава является одним из наших самых ценных археологических памятников, и раскопки продолжаются в надежде найти еще больше свидетельств того, как наши предки жили, работали и процветали», – говорит глава департамента культуры Абу-Даби Мохамед Халифа аль Мубарак.

В конце октября жемчужину выставят на всеобщее обозрение в музее Лувр в Абу-Даби. Там состоится выставка под названием «10 000 лет роскоши».