Самая сухая пустыня в мире когда-то была плодородным регионом

Как такое возможно в экстремальных условиях окружающей среды? Ученые уже знали, что частью загадки могло быть использование древних методов орошения, но наличие воды само по себе не было бы единственной предпосылкой для успешной сельскохозяйственной системы.

В одном из предыдущих исследований были изучены химические изотопы, сохранившиеся в человеческих костях и остатков зубов доинкских народов. Исследователи выяснили, что для выращивания растений эти люди использовали удобрения. В новой работе есть свежие доказательства, подтверждающие эту гипотезу.

«Мы намеревались собрать и проанализировать сотни археологических культур и диких плодов из различных археологических памятников в долинах и оазисах пустыни Атакама на севере Чили», — говорит Сантана-Сагредо.

Исследователи проанализировали в общей сложности 246 древних растений, образцы которых хорошо сохранились благодаря засухе Атакамы. В числе образцов были кукуруза, перец чили, тыква, бобы и киноа.