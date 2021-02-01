Самая сухая пустыня в мире когда-то была плодородным регионом

Пустыня Атакама, располагающаяся на Западном побережье Южной Америки, считается самой сухой пустыней в мире. В некоторых местах пустыни дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Среднее количество осадков в чилийском регионе Антофагаста составляет 1 мм в год. Существенных осадков в пустыне не было с 1570 по 1971 годы, а некоторые метеостанции в Атакаме вообще никогда не регистрировали дождь.
И все же жизнь даже в пустыне Атакама находит выход. Археологические данные показывают, что много сотен лет назад этот регион был сельскохозяйственным. Здешняя земля кормила доколумбовые и доинкские народы, которые когда-то населяли нынешнюю территорию Чили.
Как такое возможно в экстремальных условиях окружающей среды? Ученые уже знали, что частью загадки могло быть использование древних методов орошения, но наличие воды само по себе не было бы единственной предпосылкой для успешной сельскохозяйственной системы.
В одном из предыдущих исследований были изучены химические изотопы, сохранившиеся в человеческих костях и остатков зубов доинкских народов. Исследователи выяснили, что для выращивания растений эти люди использовали удобрения. В новой работе есть свежие доказательства, подтверждающие эту гипотезу.
«Мы намеревались собрать и проанализировать сотни археологических культур и диких плодов из различных археологических памятников в долинах и оазисах пустыни Атакама на севере Чили», — говорит Сантана-Сагредо.
Исследователи проанализировали в общей сложности 246 древних растений, образцы которых хорошо сохранились благодаря засухе Атакамы. В числе образцов были кукуруза, перец чили, тыква, бобы и киноа.
Используя радиоуглеродное датирование, а также тестирование изотопного состава, ученые обнаружили повышенное содержание азота в образцах. Уровень этого вещества был настолько высоким, что никогда не наблюдался у растений, за исключением некоторых образцов из Антарктиды, в скалистой местности, где гнездятся морские птицы.
Среди протестированных растений наибольшее количество азота было обнаружено в кукурузе, а предыдущее исследование показало, что именно эта культура составляла основу рациона древних людей этого региона.
По словам исследователей, «наиболее экономным объяснением» скачка значений азота является древний птичий помет, который использовался в качестве удобрения еще до современности, в том числе, скорее всего, в пустыне Атакама.
Однако исследователи отмечают, что древние люди были вынуждены кропотливо собирать и транспортировать помет с побережья, преодолевая расстояния около 100 километров. Новые результаты предполагают, что именно так и поступали жители пустыни Чили, а исторические свидетельства говорят о том, что эта практика продолжалась и в эпоху европейских контактов. Однако ранее не было доказательств того, что этот обычай зародился так давно.
«Этноисторические записи XVI–XIX веков описывают, как местные жители путешествовали на небольших судах, чтобы получить помет со скалистых островков у тихоокеанского побережья, от южного Перу до побережья Тарапака на севере Чили. Помет морских птиц транспортировали вглубь суши и применяли в небольших количествах для получения хороших урожаев», — заключают исследователи.