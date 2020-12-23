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Наука

Самую маленькую рождественскую елку в мире сделали в Нидерландах

National Geographic Россия
23 декабря 2020
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Фото: TU Delft
Она в 40 000 меньше толщины человеческого волоса.

Самая большая рождественская елка в мире хорошо известна — это инсталляция высотой 750 метров, которую 38 последних лет зажигают на южном склоне горы Инджино в итальянской коммуне Губбио. В 1991 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

Студентка факультета прикладной физики Делфтского технологического университета (TU Delft) Маура Виллемс решила пойти от противного и создать самую маленькую елку в мире. 

Перед выпуском Уиллемс работает со сканирующим туннельным микроскопом: сложным устройством, способным сканировать отдельные атомы и даже изменять их положение. Она использует этот инструмент для создания небольших структур, буквально атом за атомом, чтобы изучить их квантово-механические свойства.

Виллемс пришла в голову идея сделать рождественскую елку, удалив 51 атом из идеальной кристаллической решетки. Получившееся «дерево» имеет высоту 4 нанометра или 4 миллионных миллиметра, не считая самой верхушки.

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TU Delft Самая маленькая рождественская елка в мире

Рождественская елка Мауры примерно соответствует по размерам нити ДНК. Для сравнения, человеческий волос в 40 000 раз шире этой структуры. 

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