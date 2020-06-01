Самые дорогие вещества в мире: цена на вес

Антиматерия В 1999 году NASA заявило, что один грамм антиводорода будет стоить примерно 62,5 триллиона долларов. Вскоре после этого было подсчитано, что получение одного грамма позитронов (анти-электронов) обойдётся в 25 миллиардов долларов США. В ЦЕРНе уже потратили несколько сотен миллионов долларов на производство миллиардной части грамма позитронов. Калифорний Этот элемент седьмого периода таблицы Менделеева может использоваться для запуска ядерных реакторов, а также в металлодетекторах. Только вот с ценой в 27 миллионов долларов за грамм он проигрывает в конкурентной гонке более дешевым металлам. Тритий Сверхтяжелый водород стоит примерно 30 000 долларов за грамм. По сравнению с предыдущими рекордсменами — мелочь. Но зато это регулярно используемый в науке и промышленности, а не уникальный продукт. Бонус Знаменитая «Розовая Гвиана» 1856 года была продана два года назад за 9 480 000 долларов, что в пересчете на массу марки составляет примерно 5,6 миллионов за грамм. Да, это самая дорогая марка в мире.