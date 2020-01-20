Самый быстровращающийся объект в мире достиг 300 млрд об/мин

В июле 2018 года ученые из Университета Пердью (Индиана, США) создали самый быстровращающийся объект в мире, который делал 60 миллиардов оборотов в минуту. Теперь та же команда исследователей побила собственный рекорд в пять раз. Исследование было опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

Как и в предыдущем эксперименте вихревой объект представлял собой наночастицу кремнезема в форме гантели, подвешенную в вакууме. Чтобы запустить наночастицу, использовались два лазера — один удерживал ее на месте, а другой стимулировал вращение. Когда фотоны света попадали на объект, они прикладывали к нему незначительную силу, известную как радиационное давление.

Обычно эта сила слишком слаба, чтобы вызвать заметный эффект. Но в вакууме, где трение практически отсутствует, она заставляет объекты вращаться с рекордной скоростью — в этом случае скорость вращения достигла 300 000 000 000 оборотов в минуту. Для сравнения — бормашина стоматолога разгоняется до 500 000 оборотов в минуту, а самый быстровращающийся объект в природе — пульсар — достигает 43 000 оборотов в минуту.