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Наука

Самый быстровращающийся объект в мире достиг 300 млрд об/мин

20 января 2020
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Схема воздействия лазера на наночастицу кремнезема
Исследователи из Университета Пердью побили собственный рекорд.

В июле 2018 года ученые из Университета Пердью (Индиана, США) создали самый быстровращающийся объект в мире, который делал 60 миллиардов оборотов в минуту. Теперь та же команда исследователей побила собственный рекорд в пять раз. Исследование было опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

Как и в предыдущем эксперименте вихревой объект представлял собой наночастицу кремнезема в форме гантели, подвешенную в вакууме. Чтобы запустить наночастицу, использовались два лазера — один удерживал ее на месте, а другой стимулировал вращение. Когда фотоны света попадали на объект, они прикладывали к нему незначительную силу, известную как радиационное давление.

Обычно эта сила слишком слаба, чтобы вызвать заметный эффект. Но в вакууме, где трение практически отсутствует, она заставляет объекты вращаться с рекордной скоростью — в этом случае скорость вращения достигла 300 000 000 000 оборотов в минуту. Для сравнения — бормашина стоматолога разгоняется до 500 000 оборотов в минуту, а самый быстровращающийся объект в природе — пульсар — достигает 43 000 оборотов в минуту.

«В 1600-х годах Иоганн Кеплер увидел, что хвосты комет всегда указывали в сторону от солнца из-за радиационного давления. Мы используем то же самое, но с концентрированными лазерами, чтобы вращать наночастицы», – Тонгкан Ли, автор исследования.

Исследователи сообщают, что этот тип устройства также может быть использован для измерения квантовых эффектов, таких как вакуумное трение и наноразмерный магнетизм.

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