Самый мощный магнит в мире готов к отправке на ITER

Модули центрального соленоида произвели в Центре магнитных технологий General Atomics в Калифорнии, недалеко от Сан-Диего. Пять дополнительных модулей центрального соленоида плюс один запасной находятся на разных стадиях изготовления. Модуль 2 будет отправлен во Францию в августе.

ITER является важнейшим международным проектом, который призван продемонстрировать возможность управляемого термоядерного синтеза в промышленном масштабе. Сам по себе реактор не станет термоядерной электростанцией, а послужит площадкой для беспрецедентного физического эксперимента.

Управляемый термоядерный синтез (УТС) отличается от традиционной ядерной энергетики тем, что в последней используется реакция распада, в ходе которой из тяжелых ядер получаются более легкие ядра. Процесс в УТС ровно противоположен этому — в результате синтеза возникают более тяжелые ядра и высвобождается гигантское количество энергии. Аналогичные процессы происходят на Солнце, поэтому проект ITER часто называют строительством Солнца на Земле.

Планы по строительству токамака ITER начали разрабатываться с 1985 года. Со временем ITER стал одним из самых амбициозных энергетических проектов, когда-либо предпринятых человечеством. Это совместное мероприятие, в котором участвуют тысячи ученых и инженеров из 35 стран. К настоящему моменту строительство ITER завершено на 75%.