Самый мощный магнит в мире готов к отправке на ITER

Компания General Atomics завершила создание центрального соленоида для International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) — крупнейшего в мире термоядерного реактора.
Центральный соленоид — самый большой из магнитов ITER — будет состоять из шести модулей. Это один из крупнейших вкладов США в строительство международного термоядерного реактора. В собранном виде он будет иметь высоту 18 метров и ширину 4,25 метра при весе в тысячу тонн.
Соленоид имеет магнитную силу, достаточную, чтобы поднять авианосец на высоту 2 метра. Создатели гарантируют, что он достигнет напряженности магнитного поля 13 Тесла, что примерно в 280 000 раз сильнее, чем магнитное поле Земли. Опорные конструкции для центрального соленоида должны будут выдерживать силы, в два раза превышающие тягу при взлете космического челнока.
Ранее в этом году General Atomics завершила финальные испытания первого модуля центрального соленоида. На этой неделе он будет загружен в специальный грузовик для перевозки грузов в Хьюстоне, а затем доставлен на океанское судно для отправки на юг Франции.
Центральный соленоид будет играть решающую роль в миссии ITER по превращению термоядерной энергии в практичный, безопасный и неисчерпаемый источник чистой, обильной и безуглеродной электроэнергии.
Модули центрального соленоида произвели в Центре магнитных технологий General Atomics в Калифорнии, недалеко от Сан-Диего. Пять дополнительных модулей центрального соленоида плюс один запасной находятся на разных стадиях изготовления. Модуль 2 будет отправлен во Францию в августе.
ITER является важнейшим международным проектом, который призван продемонстрировать возможность управляемого термоядерного синтеза в промышленном масштабе. Сам по себе реактор не станет термоядерной электростанцией, а послужит площадкой для беспрецедентного физического эксперимента.
Управляемый термоядерный синтез (УТС) отличается от традиционной ядерной энергетики тем, что в последней используется реакция распада, в ходе которой из тяжелых ядер получаются более легкие ядра. Процесс в УТС ровно противоположен этому — в результате синтеза возникают более тяжелые ядра и высвобождается гигантское количество энергии. Аналогичные процессы происходят на Солнце, поэтому проект ITER часто называют строительством Солнца на Земле.
Планы по строительству токамака ITER начали разрабатываться с 1985 года. Со временем ITER стал одним из самых амбициозных энергетических проектов, когда-либо предпринятых человечеством. Это совместное мероприятие, в котором участвуют тысячи ученых и инженеров из 35 стран. К настоящему моменту строительство ITER завершено на 75%.