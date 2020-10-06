Сейсмическую активность на Земле связали с солнечной активностью

В связи с этим, специалисты ИНГГ СО РАН решили соотнести, как связаны интенсивность космических лучей, солнечная активность и количество сильных землетрясений.

Ученые проанализировали информацию, полученную за пять 11-летних циклов солнечной активности — то есть с конца 1960-х годов до наших дней. Исследователи сопоставили данные мировой сети станций космических лучей, а также результаты непрерывных наблюдений на обсерватории «Новосибирск» с результатами статистической обработки значимых землетрясений (с магнитудой более 6).

По итогам работы ученые выявили, что увеличение числа сильных землетрясений на планете происходит на фазе спада солнечной активности, когда имеет место усиление потоков заряженных частиц из высокоширотных корональных дыр на Солнце, а также в минимуме солнечной активности, когда интенсивность галактических космических лучей достигает максимальных значений.

В будущем ученые ИНГГ СО РАН намерены продолжить изучение этих процессов.

Посмотрите на столкновение кометы с солнцем.