Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Секрет 30 египетских саркофагов: видео

22 октября 2019
EHTKmI3WoAALutw.jpg
Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt
Египетские историки поделились деталями недавнего сенсационного открытия.

На прошлой неделе Министерство древностей Египта рассказало о важном открытии: в некрополе Эль-Ассасиф на западном берегу Нила в Фивах было найдено 20 деревянных саркофагов в идеальном состоянии. В сообщение тогда вкралась неточность: саркофаги располагались в два слоя и до их полного извлечения общее число было неизвестно.

Теперь же стало ясно, что находка еще значимее, чем показалось на первый взгляд: под 18 саркофагами верхнего слоя располагалось еще 12. Орнамент и краски большинства саркофагов прекрасно сохранились. 

Погребальные пелены с мумий ученые не снимали, но, судя по размерам, захоронены были мужчины, женщины и дети – жрецы и члены их семей.

Саркофагам 3000 лет: они датируются 22-й династией X века до нашей эры Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири отдельно подчеркнул, что нынешняя находка принадлежит египетским археологам – впервые за долгое время. В последний раз столь же крупное открытие было сделано в 1881 году: на западном побережье Нила напротив Луксора французский египтолог Гастон Масперо откопал археологический комплекс Дейр-эль-Бахри.

После изучения и реставрации найденные саркофаги будут выставлены в Большом египетском музее, который откроется в 2020 году рядом с пирамидами Гизы.