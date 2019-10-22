Секрет 30 египетских саркофагов: видео

На прошлой неделе Министерство древностей Египта рассказало о важном открытии: в некрополе Эль-Ассасиф на западном берегу Нила в Фивах было найдено 20 деревянных саркофагов в идеальном состоянии. В сообщение тогда вкралась неточность: саркофаги располагались в два слоя и до их полного извлечения общее число было неизвестно.
Asasif Cachette: A collection of 30 coffins with mummies of priests and priestesses of Luxor’s deities uncovered. They are 3000 year-old. #Archaeology #Egyptology #Egypte #newspapers #mediaonline #Mummies #Luxor #historyofegypt @ZahiHawass pic.twitter.com/Qwt5ajVoM6— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) October 20, 2019
Теперь же стало ясно, что находка еще значимее, чем показалось на первый взгляд: под 18 саркофагами верхнего слоя располагалось еще 12. Орнамент и краски большинства саркофагов прекрасно сохранились.
Egypt unveils 30 ancient wooden coffins discovered in Luxor—and unsealed two of the coffins for the first time—in what officials called one of the largest discoveries in years. https://t.co/AJinXbjiFu pic.twitter.com/3c1QmgqKNe— ABC News (@ABC) October 22, 2019
Погребальные пелены с мумий ученые не снимали, но, судя по размерам, захоронены были мужчины, женщины и дети – жрецы и члены их семей.
Саркофагам 3000 лет: они датируются 22-й династией X века до нашей эры Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири отдельно подчеркнул, что нынешняя находка принадлежит египетским археологам – впервые за долгое время. В последний раз столь же крупное открытие было сделано в 1881 году: на западном побережье Нила напротив Луксора французский египтолог Гастон Масперо откопал археологический комплекс Дейр-эль-Бахри.
После изучения и реставрации найденные саркофаги будут выставлены в Большом египетском музее, который откроется в 2020 году рядом с пирамидами Гизы.