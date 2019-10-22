Секрет 30 египетских саркофагов: видео

Саркофагам 3000 лет: они датируются 22-й династией X века до нашей эры Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири отдельно подчеркнул, что нынешняя находка принадлежит египетским археологам – впервые за долгое время. В последний раз столь же крупное открытие было сделано в 1881 году: на западном побережье Нила напротив Луксора французский египтолог Гастон Масперо откопал археологический комплекс Дейр-эль-Бахри.



После изучения и реставрации найденные саркофаги будут выставлены в Большом египетском музее, который откроется в 2020 году рядом с пирамидами Гизы.