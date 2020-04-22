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Наука

Секрет любви: запястные железы лемуров выделяют феромоны

National Geographic Россия
22 апреля 2020
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Фото: Андрей Гудков
Ученые обнаружили, что запах секрета, который выделяют железы самцов кольцехвостых лемуров, привлекает самок во время брачного периода.

В то время как грызуны больше всего полагаются на обоняние, у приматов главным органом чувств является зрение. Однако представители подотряда низших приматов, или полуобезьян, к которым относятся кошачьи лемуры (Lemur katta) используют обоняние во многих аспектах своей жизни. Исключением не стали и дела любовные. 

У самцов этих лемуров на запястьях есть железы, выделяющие летучие вещества. Ученые из Японии решили изучить секрет запястных желез самцов лемуров: они объединили в своем исследовании поведенческий и химический подходы. У четырех самцов дважды в месяц брали образцы выделений запястных желез, анализировали и разделяли запахи на те, которые взяли во время брачного периода и в обычное время. 

В результате исследователи обнаружили три альдегида, которые привлекают самок кошачьих лемуров в брачный период. Эти вещества (додеканаль, 12-метилтридеканаль и тетрадеканаль) имеют запах зелени, фруктов и цветов. Эксперименты показали, что во время брачного периода самки проявляют повышенный интерес к смеси этих трех альдегидов и принюхиваются к ватке, смоченной в ней, чаще всего (равно как они дольше и охотнее принюхиваются к самцам во время сезона размножения).  

Секретом с запястных желез самцы смазывают свой хвост, чтобы распространять запахи. Найденные длинноцепочечные альдегиды могут оказаться первыми известными феромонами приматов — ранше эти вещества считались феромонами только у богомолов и бабочек.

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Mika Shirasu et al. / Current Biology, 2020 Самец задирает хвост, который он перед этим натирает своими запястьями, и запах привлекает самок.

Эти альдегиды вполне можно назвать феромонами: это вещества, которые выделяет одна особь и которые влияют на поведение других особей. Необходимо дальнейшее изучение 

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology. 

Запахи играют важную роль в коммуникации кошачьих лемуров: например, они умеют определять слабость соперника по запаху.  

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