Секрет любви: запястные железы лемуров выделяют феромоны

В то время как грызуны больше всего полагаются на обоняние, у приматов главным органом чувств является зрение. Однако представители подотряда низших приматов, или полуобезьян, к которым относятся кошачьи лемуры (Lemur katta) используют обоняние во многих аспектах своей жизни. Исключением не стали и дела любовные.

У самцов этих лемуров на запястьях есть железы, выделяющие летучие вещества. Ученые из Японии решили изучить секрет запястных желез самцов лемуров: они объединили в своем исследовании поведенческий и химический подходы. У четырех самцов дважды в месяц брали образцы выделений запястных желез, анализировали и разделяли запахи на те, которые взяли во время брачного периода и в обычное время.

В результате исследователи обнаружили три альдегида, которые привлекают самок кошачьих лемуров в брачный период. Эти вещества (додеканаль, 12-метилтридеканаль и тетрадеканаль) имеют запах зелени, фруктов и цветов. Эксперименты показали, что во время брачного периода самки проявляют повышенный интерес к смеси этих трех альдегидов и принюхиваются к ватке, смоченной в ней, чаще всего (равно как они дольше и охотнее принюхиваются к самцам во время сезона размножения).

Секретом с запястных желез самцы смазывают свой хвост, чтобы распространять запахи. Найденные длинноцепочечные альдегиды могут оказаться первыми известными феромонами приматов — ранше эти вещества считались феромонами только у богомолов и бабочек.