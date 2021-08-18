Секрет скрипок Страдивари раскрыт
Ученые из Техасского университета A&M под руководством биохимика Джозефа Нагивари (Joseph Nagyvary) поставили точку в спорах о скрипках Антонио Страдивари. Несколько десятилетий назад эти же специалисты уже говорили о том, что секрет их звучания раскрыт: Нагивари связал его с особой обработкой древесины для защиты ее от древоточца. Страдивари, в частности, использовал буру, которая «склеивала» молекулы дерева, а это отражалось и на звуке. Но к моменту, когда Страдивари скончался, древоточец в Северной Италии уже был почти искоренен, и практика применения буры в этих целях была забыта.
С тех пор команда продолжала исследования. Ученые были уверены в том, что Страдивари, а также другой знаменитый мастер, Джузеппе Гварнери, обрабатывали инструменты не просто бурой, а смесью на ее основе. Подводя итоги своей работы, Нагивари утверждает, что нашел все недостающие ингредиенты.
Оказалось, что в состав «коктейля», помимо буры, входили цинк, медь и квасцы, а также известковая вода. Специалисты напоминают, что бура имеет долгую историю в качестве консерванта, начиная еще с древних египтян, которые сначала использовали ее при мумификации, а затем обратили внимание на ее возможности по борьбе с насекомыми. Сложная формула Страдивари и Гварнери указывает на сотрудничество между производителями скрипок и местными фармацевтами.
Оба великих мастера делали все возможное, чтобы плоды их трудов не погибли из-за древоточца, распространенного в то время, и разработали собственные индивидуальные методы обработки древесины. Они заметили, что смеси, которые они использовали для пропитки древесины, также придавали ей механическую прочность и акустические преимущества.
Авторы исследования не сообщают о разнице подходов к обработке дерева со стороны Страдивари и Гварнери. Оба великих мастера жили в одно время в одних и тех же местах, но второй с большим трудом продавал свои инструменты, и на мировом уровне оказался менее известен. Однако 87-летний Нагивари, который изучает скрипки большую часть своей жизни, утверждает, что по качеству работы Гварнери даже превосходят скрипки Страдивари, которые в наши дни оцениваются на уровне 10 миллионов долларов.
Ученые планируют продолжить исследования: точная формула, которую использовал каждый из мастеров, остается не известной. Посмотрите, как британка играет на скрипке, пока хирурги удаляют ей опухоль.