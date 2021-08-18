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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Наука

Секрет скрипок Страдивари раскрыт

Анастасия Баринова
18 августа 2021
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Фото: Håkan Svensson/Wikipedia
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Джозеф Нагивари за работой.
Фото: Joseph Nagyvary/Facebook
Американский биохимик потратил на разгадку десятилетия.

Ученые из Техасского университета A&M под руководством биохимика Джозефа Нагивари (Joseph Nagyvary) поставили точку в спорах о скрипках Антонио Страдивари. Несколько десятилетий назад эти же специалисты уже говорили о том, что секрет их звучания раскрыт: Нагивари связал его с особой обработкой древесины для защиты ее от древоточца. Страдивари, в частности, использовал буру, которая «склеивала» молекулы дерева, а это отражалось и на звуке. Но к моменту, когда Страдивари скончался, древоточец  в Северной Италии уже был почти искоренен, и практика применения буры в этих целях была забыта.

С тех пор команда продолжала исследования. Ученые были уверены в том, что Страдивари, а также другой знаменитый мастер, Джузеппе Гварнери, обрабатывали инструменты не просто бурой, а смесью на ее основе. Подводя итоги своей работы, Нагивари утверждает, что нашел все недостающие ингредиенты.

«Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что древесина великих мастеров подвергалась агрессивной химической обработке, и это сыграло прямую роль в создании великолепного звука Страдивари и Гварнери», – Нагивари.
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Оказалось, что в состав «коктейля», помимо буры, входили цинк, медь и квасцы, а также известковая вода. Специалисты напоминают, что бура имеет долгую историю в качестве консерванта, начиная еще с древних египтян, которые сначала использовали ее при мумификации, а затем обратили внимание на ее возможности по борьбе с насекомыми. Сложная формула Страдивари и Гварнери указывает на сотрудничество между производителями скрипок и местными фармацевтами.

Оба великих мастера делали все возможное, чтобы плоды их трудов не погибли из-за древоточца, распространенного в то время, и разработали собственные индивидуальные методы обработки древесины. Они заметили, что смеси, которые они использовали для пропитки древесины, также придавали ей механическую прочность и акустические преимущества. 

«Эти методы держались в секрете. В те времена не было патентов. Как обрабатывали древесину, и какие химические вещества были использованы, при визуальном осмотре было не угадать».

Авторы исследования не сообщают о разнице подходов к обработке дерева со стороны Страдивари и Гварнери. Оба великих мастера жили в одно время в одних и тех же местах, но второй с большим трудом продавал свои инструменты, и на мировом уровне оказался менее известен. Однако 87-летний Нагивари, который изучает скрипки большую часть своей жизни, утверждает, что по качеству работы Гварнери даже превосходят скрипки Страдивари, которые в наши дни оцениваются на уровне 10 миллионов долларов.

Ученые планируют продолжить исследования: точная формула, которую использовал каждый из мастеров, остается не известной. Посмотрите, как британка играет на скрипке, пока хирурги удаляют ей опухоль.

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