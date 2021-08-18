Секрет скрипок Страдивари раскрыт

Ученые из Техасского университета A&M под руководством биохимика Джозефа Нагивари (Joseph Nagyvary) поставили точку в спорах о скрипках Антонио Страдивари. Несколько десятилетий назад эти же специалисты уже говорили о том, что секрет их звучания раскрыт: Нагивари связал его с особой обработкой древесины для защиты ее от древоточца. Страдивари, в частности, использовал буру, которая «склеивала» молекулы дерева, а это отражалось и на звуке. Но к моменту, когда Страдивари скончался, древоточец в Северной Италии уже был почти искоренен, и практика применения буры в этих целях была забыта.

С тех пор команда продолжала исследования. Ученые были уверены в том, что Страдивари, а также другой знаменитый мастер, Джузеппе Гварнери, обрабатывали инструменты не просто бурой, а смесью на ее основе. Подводя итоги своей работы, Нагивари утверждает, что нашел все недостающие ингредиенты.